„Promi Big Brother“ 2024: Starttermin und erste Kandidaten enthüllt!

Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern. Der Sender hat auf einer digitalen Pressekonferenz, bei welcher auch KUKKSI anwesend war, erste Details verkündet – so stehen der Starttermin sowie die ersten Kandidaten fest.

SAT.1 verkündet den Starttermin

Die neue Staffel startet demnach am 7. Oktober 2024 und wird zwei Wochen andauern – damit startet „Promi Big Brother“ etwas eher als im vergangenen Jahr. Auch in dieser Staffel wird es bei Joyn wieder einen 24-stündigen Livestream geben – die Zuschauer verpassen also auch diesmal kein Detail. Marlene Lufen und Jochen Schropp werden die Staffel präsentieren, im Anschluss an die regulären Folgen laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel bei „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ in SAT.1 zur ausführlichen Container-Analyse ein.

Die ersten „Promi Big Brother“-Kandidaten sind bekannt

Und auch die ersten Kandidaten wurden enthüllt: Reality-Star Mike Heiter, „Tatort“-Ermittlerin Mimi Fiedler und Ex-Nationalspieler Max Kruse sind im TV-Container dabei. „Wer sich Realitystar schimpfen will, der muss bei ‚Promi Big Brother‘ dabeigewesen sein. Es ist halt Kult, man kannte es schon als Kind. Als ich die erste Staffel geschaut habe, war ich acht Jahre alt“, erklärte Mike Heiter auf der Pressekonferenz.

Während Mike Heiter mit Formaten wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und „Love Island“ schon viel Reality-Erfahrung hat, ist das für Mimi Fiedler ein ganz neues Abenteuer. „Ich glaube, ich hätte kein anderes Format gemacht. Die Mischung im Haus ist immer so bunt und ich bin sehr neugierig“, sagt der „Tatort“-Star. Und auch für Fußballstar Max Kruse beginnt ein ganz neues Kapitel: „Ich verfolge die Sendung schon seit vielen Jahren. Mit der aktiven Karriere war das nicht immer so einfach zu verbinden“, sagt der 36-Jährige.