News des Tages am 29.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.01.25

Anton Hofreiter angeekelt: „Das ist ein Wahnsinn, den die CDU da macht“

Die Asyl-Pläne des CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz stoßen bei den Grünen auf heftige Kritik. „Das ist ein Wahnsinn, den die CDU da macht. Ich habe die CDU immer verteidigt und gesagt, dass die keine gemeinsame Sache mit den Rechtsextremen der AfD machen. Und jetzt wollen sie das tun. Ich hätte mir das bis Freitag nicht vorstellen können“, erklärte der Politiker in der Bild-Zeitung. Auf einige Koalition mit der Union hätte das Asyl-Vorhaben massive Auswirkungen: „Wie sollen wir ihnen noch was glauben? Das ändert für uns so viel. Die Stimmung ist katastrophal.“

Berlin: Junge (10) stirbt an Diphtherie

Diphtherie-Todesfall in der Hauptstadt! Ein Kind ist an der Infektion verstorben. „Mit tiefem Bedauern und großer Traurigkeit möchten wir Ihnen mitteilen, dass unser Schüler M. nach schwerer Krankheit verstorben ist“, heißt es in einem Schreiben der Waldorfschule Havelhöhe (Berlin) laut dem Tagesspiegel. Das Kind war offenbar nicht geimpft, was in Deutschland eigentlich kaum noch vorkäme. „M. war ein Teil unserer Schulgemeinschaft, der uns mit seiner Fröhlichkeit und Herzlichkeit bereichert hat. Sein Weg zuletzt war geprägt von Stärke und Tapferkeit, und er hinterlässt in unserer Gemeinschaft eine Lücke, die uns alle berührt“, so der Schulleiter.

Ricarda Lang kann endlich „wieder viel mehr zeigen, wer ich bin“

Grünen-Chefin Ricarda Lang gab im vergangenen Jahr ihren Rücktritt bekannt. „Ich muss sagen, dass ich die letzten Monate schon gemerkt habe, dass dieser Rücktritt für mich wie eine Art Befreiung war, dass ich offener agiere, dass es mir auch besser geht“, erklärt sie jetzt in einem Interview mit RTL. Mit nur 28 wurde sie Parteivorsitzende der Grünen – im Fokus stand auch immer wieder ihr Körper. Die Politikerin war Hass und Hetze ausgesetzt. Nach ihrem Rücktritt purzelten die Kilos. „Wenn du in den nächsten Jahren Kinder bekommst, willst du dann, wenn die zehn oder 15 sind, noch fit sein. Oder willst du eigentlich bis dahin im Burnout hängen oder körperlich am Ende sein?“, so Ricarda Lang.