News des Tages am 28.10.24

Die Nachrichten des Tages am 28.10.24

Liebes-Auftritt von Melania und Donald Trump

Melania Trump ist erstmals im US-Wahlkampf 2024 bei einer Veranstaltung ihres Ehemannes Donald Trump aufgetreten. Schauplatz war der berühmte Madison Square Garden in New York City. „New York City und Amerika benötigen den Zauber zurück, der diese Stadt seit Generationen geprägt hat“, sagte die Ex-First-Lady. Und weiter: „Stellt euch ein wunderbares Amerika vor, in dem Sicherheit, Wohlstand und Gesundheit für unsere Familien gesät werden.“

CDU-Chef Friedrich Merz: Klare Ansage an Wagenknecht

Ukraine-Hilfen und die „Westbindung“ seiner Partei sind für CDU-Chef Merz Bedingung für eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. „Mit uns wird es eine Abkehr von der NATO, eine Abkehr von der Hilfe für die Ukraine nicht geben“, sagte Friedrich Merz in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Zur „Westbindung“ seiner Partei gehöre auch eine enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Über Landespolitik könne man verhandeln, über diese Themen nicht, erklärte der Kanzlerkandidat der Union.

Häftlinge in deutscher JVA schwer misshandelt?

Haben Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Augsburg-Gablingen Häftlinge misshandelt? Insider berichten über katastrophale Zustände in den Hafträumen. In einem der größten Gefängnisse Bayerns sollen Häftlinge nackt in Sicherheitszellen gesperrt worden seien, wie RTL berichtet. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Einzelne Gefangene sollen offenbar unbekleidet in einem „besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände“ untergebracht worden sein, wie ein Pressesprecher mitteilt.