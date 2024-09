News des Tages am 26.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.09.24

Vorstand der Grünen Jugend tritt geschlossen zurück

Der Vorstand der Günen Jugend ist geschlossen zurückgetreten. „Die Grünen werden immer mehr zu einer Partei wie alle anderen“, klagen die jungen Grünen. Die Gruppe sei „nicht länger bereit, unseren Kopf für eine Politik hinzuhalten, die wir falsch finden.“ Und weiter: „Wir glauben, dass die Grünen vor lauter vermeintlicher Sachzwängen aus dem Blick verlieren, welche Politik sie da eigentlich mittragen.“ Der Vorstand schreibt: „Wir haben die Entscheidung, die Partei zu verlassen, in den letzten Wochen, also bereits vor der Bekanntgabe des Rücktritts des Parteivorstands, getroffen.“ Die Jugendorganisation der Grünen mit 16. 000 Mitgliedern steht der Mutterpartei traditionell kritisch gegenüber.

Auf dem Oktoberfest: Mann tritt Schwangerer (17) in den Bauch

Die 17-Jährige wollte nur ein paar schöne Stunden auf dem Oktoberfest in München verbringen. Später muss sie um das Leben ihres Kindes bangen. Ein 21-Jähriger, den sie nur vom Sehen kenne, soll ihr in den Bauch getreten haben. Die Frau ist im siebten Monat schwanger. Kurz danach wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und es gibt Entwarnung: Der Mutter und dem Kind gehe es gut. Gegen den 21-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Erst Regen mit Hochwassergefahr, dann Sturm und Kälte mit Unwettergefahr

Das Wetter in den kommenden Tagen wird sehr unbeständig. Während im Süden noch der Altweibersommer bis zu 22 Grad bringt, zieht von Westen Sturmtief Constanze heran. Am meisten Regen ist im Südwesten zu erwarten – an kleineren Flüssen und Bächen mit Hochwassergefahr. Zum Freitag hin könnte es vielerorts stürmisch werden. Das Wochenende wird ruhiger, aber auch kühler – nachts zum Teil mit Frost oder Bodenfrost.