News des Tages am 25.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.09.24

Rücktritt: Darum schmeißt die Grünen-Spitze hin

Die gesamte Grünen-Spitze tritt geschlossen zurück. Dies verkündeten die Co-Chefs Ricarda Lang und Omid Nouripour am Mittwoch. Die Partei benötige nach den schlechten Ergebnissen bei den Landtagswahlen einen Neustart. „Deshalb hat der Bundesvorstand heute Morgen entschieden, dass es Zeit ist, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen. Wir werden die Partei deshalb bitten, zu unserem Bundesparteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen“, heißt es in dem gemeinsamen Statement. „Wir legen unser Amt mit Wirkung zum Bundesparteitag in Wiesbaden nieder“, erklärte Ricarda Lang. „Liebe Ricarda Lang, lieber Omid Nouripour, danke für alles. Für Vertrauen & Teamwork & Eure Arbeit in den letzten Jahren. Wir haben großen Respekt vor Eurer Entscheidung und der des Bundesvorstands, die Partei für kommende Wahlkämpfe neu aufzustellen“, schrieb die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann beim Kurznachrichtendienst X.

Komplize noch auf der Flucht: Nach Explosion in Köln – Täter stellt sich!

Nach der Explosion in einem Kölner Café in der Nacht zum Mittwoch hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der Komplize sei noch auf der Flucht. „Die Ermittlungen zu einem mutmaßlich zweiten Flüchtigen dauern an“, teilte die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung mit. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Einen Zusammenhang zwischen zwei weiteren Explosionen in Köln gebe es derzeit nicht. „Sofern sich die bisherigen Erkenntnisse bestätigen, sind Zusammenhänge zu den Explosionen in den vergangenen Wochen nicht gegeben“, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Neue Preise: So teuer könnte das Briefporto bald werden

Noch kostet der Versand eines Standardbriefs 85 Cent – doch das könnte sich 2025 ändern. Im kommenden Jahr will die Post nämlich die Preise erhöhen. Die Bundesnetzagentur will der Post bei Briefen eine Preisanhebung von rund 10,5 Prozent erlauben. Laut Branchenkennern könnte der Standardbrief künftig 95 Cent kosten. Grund für die Porto-Anhebung sind gestiegene Kosten für die Post.