News des Tages am 24.10.24

Die Nachrichten des Tages am 24.10.24

Anschlag in Ankara: Türkische Regierung macht PKK verantwortlich

Bei einem Angriff auf ein Rüstungsunternehmen in der Türkei sind mehrere Menschen getötet worden. Der Angriff auf ein staatliches Rüstungsunternehmen in Ankara bringt der türkische Innenminister Ali Yerlikaya mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Verbindung. Mindestens fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet und 22 weitere verletzt. Vizepräsident Cevdet Yilmaz zufolge sind vier der Opfer Mitarbeiter des Unternehmens. Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einem „feigen Anschlag“.

Umfrage-Hammer kurz vor der Wahl: Schock für Harris! Trump geht in Führung

In weniger als zwei Wochen ist die US-Wahl. In einer neuen Umfrage des Wall Street Journal liegt Republikaner Trump mit 47 Prozent vor der Demokratin Kamala Harris, die auf 45 Prozent kommt. Zwar ist der Vorsprung klein – er zeigt jedoch, dass Trump ordentlich aufholen konnte, welcher zuletzt deutlich hinter seiner Konkurrentin lag. Auch bei wichtigen Themen wie Wirtschafts-, Migrations- und Inflationspolitik genießt Trump ein höheres Vertrauen bei den Menschen als Harris.

Bis zu 30 Euro pro Meter: Der Weihnachtsbaum wird teurer

Ein Weihnachtsbaum gehört für die meisten zur Adventszeit dazu. Doch in diesem Jahr muss man dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen. „Die Preise bewegen sich zwischen 22 Euro bis 30 Euro pro Meter Nordmanntanne”, teilte der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger in Deutschland laut RTL mit. Es kommt aber auch auf die Region an: „Ein Baum in der Innenstadt in München wird teurer sein für den Verbraucher als ab Hof im Odenwald.“