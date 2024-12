News des Tages am 23.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.12.24

Schaustellerbund nach Anschlag in Magdeburg: „Wir beugen uns nicht“

Der Deutsche Schaustellerbund begrüßt die Fortsetzung von Weihnachtsmärkten auch nach dem Anschlag von Magdeburg. „Die Konsequenz aus der Tat von Magdeburg darf nicht sein, dass wir unsere Art zu leben ändern, die von Freiheit und Demokratie geprägt ist und davon, einander friedlich zu begegnen, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu feiern“, erklärte Verbandspräsident Albert Ritter in einer Mitteilung. Bei der odesfahrt von Magdeburg kamen am Freitag fünf Menschen ums Leben, um die 200 Besucher wurden verletzt.

Bremerhaven: Mann droht mit Messer-Angriff auf Weihnachtsmarkt

In Bremerhaven wurde ein Mann festgenommen, welcher zuvor mit einem Messer-Angriff auf dem Weihnachtsmarkt gedroht hat. Auf TikTok kursierte laut der Bild-Zeitung ein Clip, wo er drohte, der „arabisch oder südländisch aussieht“, abzustechen. „Das ist kein Scherz“, so die Person weiter. Der Mann konnte danach sehr schnell festgenommen werden. Die Polizei machte keine Angaben darüber, ob die Drohungen ernst waren. Der Einsatz folgte nur wenige Tage nach dem Anschlag in Magdeburg.

Donald Trump will „Transgender-Wahnsinn“ beenden

Am 20. Januar soll Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident werden. Für seine zweite Amtszeit hat er seine Vorhaben verkündet. Demnach will er den „Transgender-Wahnsinn“ beenden. Die offizielle Politik der US-Regierung werde sein, „dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich“, erklärte Donald Trump. Und weiter: „Ich werde Durchführungsverordnungen unterzeichnen, um die sexuelle Verstümmelung von Kindern zu beenden und Transgender aus der Armee und aus unseren Schulen zu verbannen.“ Er wolle „Männer aus dem Frauensport heraushalten“, erklärte er bei einer Rede.