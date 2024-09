News des Tages am 23.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.09.24

SPD gewinnt Brandenburg-Wahl – FDP mit 0,8 Prozent am Boden

Mit knappem Vorsprung hat die SPD von Ministerpräsident Woidke die Wahl in Brandenburg gewonnen. Die Sozialdemokraten kommen auf 30,9 Prozent. Dahinter folgt die AfD mit 29,2 Prozent. Die CDU ist auf 12,1 Prozent abgerutscht und landet hinter dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das auf Anhieb 13,5 Prozent erreicht. Die FDP spielt keine Rolle mehr und ist mit 0,8 Prozent am Boden. „Entweder es gelingt uns in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen hier tatsächlich einen vernünftigen gemeinsamen Nenner zu finden oder es macht für die Freien Demokraten keinen Sinn mehr, an dieser Koalition weiter mitzuwirken“, sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki bei WELT TV. FDP-Bundesvorstand Michael Kruse sagt zu Bild: „Die Regierung muss abliefern bei der Wirtschaftswende und der Neuordnung der irregulären Migration. Wenn die Grünen ihre Blockaden da nicht aufgeben, wird es für dringend notwendige Lösungen andere Mehrheiten geben.“

Teenager kapert Linienbus und kracht in 20 Autos

Ein Teenager wollte einen Sonntagsausflug machen – da ihm das passende Gefährt dazu fehlte, kaperte er auf einem Betriebsbahnhof einen Bus. In Itzehoe (Kreis Steinburg) startete er damit dann eine illegale Spritztour. Laut der Bild-Zeitung verlor er bereits auf dem Parkplatz die Kontrolle über den Bus und krachte in mehrere Busse. Insgesamt sei der Teenager nach Angaben der Polizei etwa fünf bis sechs Kilometer durch die Innenstadt von Itzehoe gefahren. Dabei beschädigte er mehrere Autos. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt.

Rauch-Alarm im Frachtraum – Flugzeug muss notlanden

Ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft JetBlue ist auf dem Weg vom New Yorker Flughafen JFK nach San Diego an der US-Westküste. Dann gibt es plötzlich Alarm im Cockpit – der Pilot muss notlanden. Im Frachtraum entwickelte sich Rauch – ein Feuer an Bord wäre eine Katastrophe gewesen. Die Notlandung ist jedoch geglückt – alle Passagiere sind in Sicherheit. „Wir sanken unglaublich schnell und landeten auf dem extrem kleinen Flughafen in Salina. Natürlich fingen einige an, auszuflippen“, sagt ein Passagier gegenüber NBC News.