News des Tages am 23.08.24

Die Nachrichten des Tages am 23.08.24

Jeden Tag 70 Gewalttaten auf Bahnhöfen und in Zügen

Die Hinrichtung am Frankfurter Hauptbahnhof schockt Deutschland. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stieg die Zahl der Gewaltdelikte 2023 auf mehr als 25 000, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das sind täglich um die 70 Gewalttaten. In 555 Fällen der Gewalttaten setzten die Täter Messer ein, es kam zu insgesamt 15 579 Körperverletzungen. Der Bahnhof in Frankfurt ist übrigens nicht der schlimmste – die Liste führt der Hamburger Hauptbahnhof an, wo die meisten Straftaten geschehen.

Peter Kloeppel: RTL-Legende verabschiedet sich nach über 30 Jahren

Nach über 30 Jahren werden Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben am heutigen Freitag ihre letzte Sendung von „RTL Aktuell“ präsentieren. Damit endet eine TV-Ära. „Ich habe in den vergangenen Jahren schon meine Einsätze reduziert und mehr Zeit mit meiner Frau und unserer Tochter in den USA verbracht. Das war schön. Jetzt wird es noch schöner“, sagte Peter Kloeppel damals in einem Interview mit dem Stern. „Ende August ist meine letzte Sendung. Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie ‚Durchleuchtet‘ machen, aber keine tagesaktuelle Moderationsrolle mehr in den Nachrichten. Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut“, so der Moderator.

Westernhagen sagt Konzerte in Dresden und Halle ab

Kult-Sänger Marius Müller-Westernhagen musste zuletzt seine Auftritte in Mönchengladbach und Coburg absagen – jetzt fallen zwei weitere Konzerte aus. Die Termine in Dresden (24. August) und Halle/Saale (27. August) wurden ebenfalls gestrichen. „Leider müssen die Konzerte von Marius Müller-Westernhagen am Elbufer in Dresden und auf der Peißnitzinsel in Halle aufgrund des noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers auf ärztlichen Rat abgesagt werden. Nachholtermine wird es leider nicht geben, Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Weitere Konzerte der 75 Live Tournee sind von der Absage nicht betroffen und können voraussichtlich wie geplant stattfinden. Künstler, Management und Veranstalter bedauern die Absage sehr und hoffen auf das Verständnis der Fans“, heißt es in einem Statement bei Instagram.