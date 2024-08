News des Tages am 22.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 22.08.24

Mord am Frankfurter Hauptbahnhof: „Regierung hat keine Kontrolle über Sicherheit an unseren Bahnhöfen“

Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann (54) einen jungen Reisenden (27) aus nächster Nähe mehrmals in den Kopf geschossen. „Dieser eiskalte Mord mitten im Frankfurter Hauptbahnhof erschüttert bis ins Mark“, sagt Hessens Innenminister Roman Poseck in der Bild-Zeitung. „Der Täter erschießt sein Opfer ohne Rücksicht auf andere Passanten. Solche Szenen sind schockierend und führen zu Sorgen bei den Menschen im Hinblick auf die Sicherheit in unseren Bahnhöfen. Die Ermittler sind dran, die Motivlage zu klären“, so der Politiker weiter. „Die Bundesregierung hat keine Kontrolle mehr über die Sicherheit an unseren Bahnhöfen und Zügen“, sagt jetzt Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion.

„Aktenzeichen XY“: Entsetzen über „Irrsinnstat“ in Hamburg

Ein Hamburger Fall bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ sorgt für Entsetzen. EIne Frau wartet im Auto – plötzlich steigt ein unbekannter Mann in das Fahrzeug, schlägt ihr mit einem Stein auf den Kopf und vergewaltigt die Frau auf brutalste Weise. Es ist wirklich unglaublich, was die Frau erleiden musste, ein entsetzlich brutales Verbrechen, eine Irrsinstat“, sagte Rudie Cerne. Auch der erfahrene Moderator ist sichtlich mitgenommen. Gegenüber dem Ermittler Franz Graunke sagt er: „Nach all den Jahren bei ‚Aktenzeichen XY‘: Das ist für mich eine neue Dimension einer Straftat.“ Der Ermittler sagt: „Es ist unstrittig, dass Straftaten mit einer solchen Brutalität die absolute Ausnahme darstellen – sowohl in Hamburg als auch im gesamten Bundesgebiet.“

Schlange aus Klo beißt Mann in den Hoden!

Bis Thanat Thangtewanon wieder in Ruhe sein Geschäft erledigen kann, wird sicherlich noch eine Weile vergehen. Denn beim letzten Klo-Gang wurde er von einer Schlange in die Hoden gebissen. „Ich spürte, wie etwas in meine Hoden biss. Es war sehr schmerzhaft, also griff ich in die Toilettenschüssel, um zu sehen, was los war“, schreibt der Mann aus Bangkok auf Facebook. Und dann ist es passiert – er hatte plötzlich einen stechenden Schmerz in seinem besten Stück. Glück im Unglück: Der Biss ist nicht tief und die Hoden müssen nicht genäht werden. „Ich habe Glück, dass es keine Giftschlange war. Eine Kobra hätte mich getötet“, schreibt er bei Facebook weiter.