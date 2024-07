News des Tages am 22.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 22.07.24

Joe Biden tritt nicht erneut für das Weiße Haus an

Es war ein Paukenschlag: Joe Biden zieht sich aus dem Rennen ums Präsidentenamt zurück. „Es war die größte Ehre meines Lebens, als Ihr Präsident zu dienen. Und obwohl es meine Absicht war, mich um eine Wiederwahl zu bemühen, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich zurücktrete und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich auf die Erfüllung meiner Pflichten als Präsident konzentriere. Ich werde mich im Laufe dieser Woche ausführlicher zu meiner Entscheidung äußern. Bis dahin möchte ich all jenen meinen tiefsten Dank aussprechen, die sich so sehr für meine Wiederwahl eingesetzt haben. Ich möchte Vizepräsidentin Kamala Harris dafür danken, dass sie bei all dieser Arbeit ein außergewöhnlicher Partner war. Und lassen Sie mich dem amerikanischen Volk meine aufrichtige Anerkennung für das Vertrauen aussprechen, das Sie in mich gesetzt haben“, erklärte der Demokrat beim Kurznachrichtendienst X.

Tödliches Drama auf der Zugspitze: Blitz-Einschlag tötet Teenager (18)!

Drei junge Männer aus Nordrhein-Westfalen fuhren laut Polizei am späten Nachmittag mit der Bayerischen Zugspitzbahn auf den Berg. „Auf dem Rückweg zur Terrasse schlug der Blitz mehrmals und heftig im Bereich des Gipfels ein“, teilte die Polizei laut RTL mit. Der 18-Jährige aus einer Gemeinde im Kreis Viersen erlitt einen Stromschlag. Später konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Wegen des Unwetters waren die Rettungsmaßnahmen auf der Zugspitze äußerst schwierig. Damit sich die Rettungskräfte nicht selbst in Gefahr bringen, konnten sie erst nach Ende des Gewitters den 18-Jährigen bergen.

Sigmar Gabriel wütet im Netz: Ex-SPD-Chef rechnet mit Jugendlichen ab

Sigmar Gabriel platzt beim Kurznachrichtendienst X der Kragen. Der frühere Vizekanzlers unseres Landes bezieht sich auf ein Interview des früheren Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. „Es gibt in Deutschland 260.000 junge Menschen zwischen 25 und 45, die seit längerer Zeit nicht arbeiten, obwohl sie alle Kriterien für Erwerbstätigkeit erfüllen“, schreibt er. Und weiter: „Hunderttausende sind jung, gesund und kassieren Bürgergeld’, schimpft der ehemalige Chef der Agentur für Arbeit. Ich befürchte, er hat Recht. Und wer wohlhabend ist, macht auf Kosten von Mama und Papa nach der Schule erstmal ein ,Sabbatical’ und danach eine 4 Tage Woche…“