News des Tages am 21.11.24

Die Nachrichten des Tages am 21.11.24

Protest in Unterwäsche: Mutige Iran-Studentin wieder frei!

Ahoo Daryaei, Studentin an der islamischen Asad-Universität in Teheran, protestierte am 2. November in Unterwäsche auf ihrem Campus. Deshalb wurde sie in eine psychiatrische Anstalt gesteckt. Für sie wurde weltweit protestiert – und das hatte eine große Wirkung. Denn Ahoo Daryaei ist wieder frei und soll sich bei ihrer Familie aufhalten. Was war passiert? Ahoo Daryaei wurde von der islamistischen „Sittenpolizei“ angehalten, da ihr Kopftuch nicht richtig platziert war. Anschließend wurde an ihren Klamotten gezogen, dass diese kaputtgingen – daraufhin zog sich die Studentin bis auf die Unterwäsche aus und warf ihre Kleidung vor die Füße der Polizei.

Wintereinbruch: Schneechaos auf den Straßen

Der Wintereinbruch in Deutschland sorgt für Verkehrseinschränkungen, Unfälle und Verzögerungen an Flughäfen. Besonders am Airport Köln/Bonn kam es zu Verzögerungen. Und es kommt wohl noch mehr Schnee. „Im Tagesverlauf greift zudem ein Schneetief von Westen auf den Alpenraum über“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website. Ab dem Wochenende soll sich dann jedoch alles ändern – mit Temperaturen um die 15 Grad wird es in Deutschland für die Jahreszeit extrem mild.

Australien: Social Media erst ab 16 soll Gesetz werden

Es könnte eine der strengsten Regeln für die Nutzung sozialer Medien werden: Australiens Regierung brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg. Demnach könnte die Nutzung von sozialen Medien unter 16 Jahren verboten werden. „Das ist eine bahnbrechende Reform“, sagte Ministerpräsident Anthony Albanese und fügte hinzu. „Wir wissen, dass einige Kinder Wege finden werden, sie zu umgehen, aber wir senden eine Botschaft an die Social-Media-Unternehmen, ihr Verhalten zu ändern“, so die Politikerin weiter. Der Entwurf sieht die höchste Altersgrenze vor, die jemals in einem Land für soziale Medien festgelegt wurde.