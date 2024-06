News des Tages am 21.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.06.24

Herbert Reul: Islamisten bedrohen die Fußball-EM

NRW-Innenminister Herbert Reul hat in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ vor Terroranschlägen von Islamisten bei der Fußball-EM gewarnt. „Im Moment ist das die aktivste Truppe. Eine alte Abspaltung vom IS-Staat. Die machen sich jetzt auf den Weg!“, sagte der NRW-Innenminister. „Das eine sind Gruppen, die organisiert auftreten. Da kann man immer noch hoffen, dass wir relativ gut informiert sind und früh genug Bescheid wissen“, meint der Politiker. Seine derzeitige Täteranalyse: „Ich glaube, manch einer, der keine klaren Ziele hat, vor dem Computer nur die virtuelle Welt erlebt, um den sich keiner kümmert, der keine Freunde hat – die Gefahr, dass der, weil er instabil ist, sich dann anstecken lässt von so einer Idee, wundert mich überhaupt nicht!“

Bombendrohung auf Ibiza-Flug – Ryanair-Pilot reagiert sofort!

Am Donnerstag ist eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Ibiza nach Mailand-Bergamo. Dann behauptet ein Passagier, eine Bombe dabei zu haben. Der Pilot reagiert sofort und setzt zur Notlandung auf Ibiza an. Die Polizei wartet schon, nimmt den Passagier fest – einen betrunkenen Italiener, wie die Lokalzeitung Diario de Ibiza berichtet. Eine Bombe wurde nicht gefunden – dennoch liegt der Flugbetrieb an dem Airport lahm. Zahlreiche Flieger mussten umgeleitet werden.

Schauspieler Donald Sutherland stirbt mit 88 Jahren

Schauspieler Donald Sutherland ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch die „Tribute von Panem“-Reihe. „Schweren Herzens muss ich euch sagen, dass mein Vater, Donald Sutherland, gestorben ist. Ich persönlich sehe ihn als einen der bedeutendsten Schauspieler in der Filmgeschichte. Er ließ sich nie von einer Rolle einschüchtern, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat und tat, was er liebte und man kann sich nicht mehr als das wünschen. Ein gut gelebtes Leben“, schreibt sein Sohn Kiefer in den sozialen Netzwerken.