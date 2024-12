News des Tages am 20.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.12.24

Mallorca: Deutscher schubst Frau am Kofferband – jetzt ist sie tot!

Tödlicher Zoff am Kofferband: Am Flughafen auf Mallorca starb eine Angestellte nach einer Rangelei mit einem deutschen Touristen. Der Angeklagte streitet vor Gericht jedoch alles ab. Während die Familie auf das Gepäck wartete, kümmerte sich der Angeklagte um einen Mietwagen und wollte danach wieder in den Sicherheitsbereich gelangen – das ist jedoch untersagt. Eine Flughafenmitarbeiterin verweigerte ihm den Zutritt – die Situation eskalierte daraufhin. Marco G. habe die Angestellte gestoßen. Herminia B. stürzte zu Boden und hat sich beide Oberschenkel gebrochen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Bei einer Operation kam es zu Komplikationen – die Frau ist anschließend verstorben. Die Staatsanwaltschaft fordert nun drei Jahre Haft für den Angeklagten. Zusätzlich soll er den Hinterbliebenen der Toten 400.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Der Verteidiger fordert jedoch einen Freispruch.

Leipzig: Frau (32) morgens in Büro vergewaltigt

Eine Frau (32) ist in Leipzig offenbar bei der Arbeit von einem fremden Mann überfallen und vergewaltigt worden. Dabei kam es „zu erheblicher Gewalt“, wie die Polizei erklärte. Den ersten Ermittlungen nach hatte die 32-Jährige gegen 5.45 Uhr gerade das Treppenhaus des „Forum am Mariannenpark“ in der Rohrteichstraße in Leipzig betreten, wie die Bild-Zeitung schreibt. Kurz danach traf sie auf den Mann. Der Täter habe sein Opfer dann in ein Zimmer gedrängt. „Anschließend kam es unter Anwendung erheblicher Gewalt zu dem sexuellen Übergriff, bei dem die Frau verletzt wurde“, teilt eine Polizeisprecherin mit. Der Täter konnte mittlerweile gefasst werden.

Wladimir Klitschko widerspricht Comeback-Bericht

Kürzlich gab es einen Medienbericht, dass Wladimir Klitschko sein Comeback im Boxring anstrebe. Dem widerspricht er nun. „Derzeit beschäftige ich mich nicht mit meiner Rückkehr zum Boxen, sondern mit der Rückkehr von Russen in ihr Land, außerhalb der Ukraine“, erklärte Wladimir Klitschko auf der Plattform X. Dann stellt er weiter klar: „Und um es klar zu sagen: Ich habe nie mit dem Training aufgehört. Wenn es also einen Kampf geben würde, wäre ich auf den Punkt bereit.“