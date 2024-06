News des Tages am 20.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.06.24

EM 2024: Deutschland steht im Achtelfinale

Nach dem 5:1-Sieg gegen Schottland hat die deutsche Nationalmannschaft auch das Spiel gegen Ungarn mit 2:0 gewonnen. „In allererster Linie hat es eine Wirkung nach innen und außen, wenn du Erster wirst“, sagte Julian Nagelsmann laut der ARD nach dem Spiel. „Der erste Platz ist wichtig. Wir wollen alle Spiele gewinnen“, so der Bundestrainer weiter. Die DFB-Elf spielt im letzten Vorrundenspiel am Sonntag gegen die Schweiz. Parallel dazu treffen in Stuttgart Ungarn und Schottland aufeinander.

Grünen-Politikerin sorgt mit Nachricht über die Hautfarbe der Nationalspieler für Empörung

Nach dem Sieg der Deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am Dienstagabend verfasst die Grünen-Politiker Katrin Göring-Eckardt einen Tweet beim Kurznachrichtendienst X. Damit sorgte sie jedoch für einen Shitstorm! „Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler“, schrieb die Bundestags-Vizepräsidentin. Doch das ging nach hinten los und ein Shitstorm brach über die Politikerin rein. Am Donnerstagmorgen folgte die Entschuldigung: „Tut mir leid, wie ich formuliert habe. Mich hat aufgeregt, dass 21% der Deutschen es besser fänden, wenn mehr „Weiße“ in der Nationalmannschaft wären. Ich bin stolz auf diese Mannschaft und wünsche mir, dass wir auch die 21% noch überzeugen.“

Drei Verletzte: Schießerei an Tankstelle in Sachsen-Anhalt

Während die deutsche Nationalmannschaft ins Achtelfinale einzog, fielen in Merseburg mehrere Schüsse. Drei Menschen wurden laut der Bild-Zeitung dabei verletzt. Die Schießerei ereignete sich an einer Tankstelle. „Auf einem Gelände, auf dem sich auch eine Tankstelle und ein Imbiss befinden, kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurden einseitig mehrere Schüsse abgegeben“, sagte eine Sprecherin der Zeitung. Die Schießerei hatte wohl keinen Zusammenhang mit der Fußball-EM. „Wir versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, was der Grund war“, so die Sprecherin weiter.