News des Tages am 19.06.24

Die Nachrichten des Tages am 19.06.24

Gewitter-Front richtet schwere Schäden an

Am Dienstag sind heftige Unwetter über Deutschland hinweggezogen. Einige Augenzeugen haben sogar von einem Tornado gesprochen. In Selchow (Landkreis-Dahme-Spreewald) stürzte eine komplette Hauswand ein – Bewohner wurden glücklicherweise nicht verletzt. In Großthiemig im Landkreis Elbe-Elster wurde ein Auto von einem umstürzenden Baum getroffen – zwei Insassen wurden dabei schwer verletzt. Heftige Verwüstungen gab es auch im Landkreis Meißen. In Thüringen brachten die Gewitter Unmengen an Hagel. Das Public-Viewing-Gelände in Dortmund und Leipzig wurde aufgrund des Unwetters geschlossen.

Berlin: Angst vor Juden-Hass! Gymnasium sagt Abi-Feier ab

Aus Angst vor Pro-Palästina-Protesten hat jetzt das Gymnasium Tiergarten in Berlin seine Abiverleihung abgesagt und knickt vor Juden-Hassern ein. Die Schulleitung habe laut der Bild-Zeitung erfahren, „dass bei der für den 5. Juli 2024 geplanten Verleihung der Abiturzeugnisse massive konfrontative politische Kundgebungen durch einen großen Teil des diesjährigen Abiturjahrganges geplant sind.“ Die Zeugnisse sollen die Schüler stattdessen im Sekretariat abholen. „Somit können weder eventuelle Ausschreitungen ausgeschlossen noch kann die Sicherheit der Veranstaltung gewährleistet werden“, teilt die Schulleitung in einem Schreiben mit. Einige Eltern wollten einen Wachschutz aus eigener Tasche bezahlen – das lehnte die Schule jedoch ab.

So zieht Deutschland schon HEUTE ins EM-Achtelfinale ein

Deutschland bestreitet am heutigen Mittwoch sein zweites Spiel bei der Fußball-EM. Diesmal muss die Mannschaft gegen Ungarn ran. Tatsächlich kann sich das DFB-Team schon HEUTE für die nächste Runde qualifizieren. Das kommt aber auch auf das Ergebnis im folgenden Spiel der Schweiz gegen Schottland an. Die deutsche Mannschaft zieht bei einem Sieg gegen Ungarn ins Achtelfinale ein, wenn Schottland nicht gegen die Schweiz gewinnt. Dann hätte Deutschland sechs Punkte, die Schweiz maximal ebenfalls sechs, Schottland maximal einen und Ungarn null Punkte. Nach dem 5:1-Sieg gegen Schottland ist die Ausgangslage für die deutsche Mannschaft sehr gut.