News des Tages am 15.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.07.24

Schon wieder kein Titel für England: Spanien ist Europameister

Mit nun vier Titeln ist Spanien Rekord-Champion. Dass ein Europameister alle Spiele eines solchen Turniers gewonnen habe, gab es bisher noch nie. Nico Williams hatte die Mannschaft von Luis de la Fuente in der 47. Minute in Führung gebracht, Cole Palmer traf in der 73. Minute zum Ausgleich. Wenige Minuten vor Spielende gelang Oyarzabal das 2:1. „Wir hatten das ganze Turnier über den Glauben, hier etwas Großes erreichen zu können. Es war verrückt, wie uns unsere Fans hier unterstützt haben“, sagte Dani Olmo in einem Interview mit der ARD. „Wunderbar. Ich bin so froh. Wir sind Europameister!“, freute sich Nico Williams.

Nach Attentat auf Donald Trump: US-Präsident Joe Biden meldet sich zu Wort

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Attentat auf Donald Trump vor Gewalt im Wahlkampf gewarnt. In einer Rede an die Nation rief er zu Einigkeit auf. „Wir lösen unsere Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne. So machen wir es – an der Wahlurne, nicht mit Kugeln“, erklärte Joe Biden in seiner Rede. Gewalt sei keine Lösung, betonte er: „Es gibt keinen Platz für diese Art von Gewalt in Amerika, ohne Ausnahme.“ Die Schüsse auf Trump „fordern uns alle auf, einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken“. Und weiter: „Ich werde mich weiterhin mit Nachdruck für unsere Demokratie einsetzen, für unsere Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit eintreten und zum Handeln an der Wahlurne aufrufen, ohne Gewalt auf unseren Straßen.“

Liebes-Post von Ralf Schumacher: Seit zwei Jahren ist Etienne der Mann an seiner Seite

Jetzt ist es offiziell: Ralf Schumacher ist wieder vergeben – und zwar an einen Mann! Es handelt sich dabei um einen Franzosen. Mit seinem Liebes-Post auf Instagram macht er es offiziell und will sich nicht mehr verstecken. Carmen Geiss ist mit Ralf Schumacher eng befreundet. In einem Bild-Interview verrät die Millionärsgattin: „Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Etienne lebt in Nizza. Die beiden sind aber ganz oft zusammen“, sagt sie. „Robert und ich sind ganz oft bei Ralf eingeladen. Wir kennen die beiden seit zwei Jahren. Robert und ich freuen uns sehr für Ralf und Etienne. Endlich ist es raus, es ist einfach wunderschön, dass die beiden jetzt ihre Liebe leben“, so Carmen Geiss.