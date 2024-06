News des Tages am 14.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.06.24

Die Fußball-EM beginnt: DFB-Stars in München angekommen

An diesem Freitag geht es los: Die Fußball-Europameisterschaft wird mit dem Spiel zwischen Deutschland und Schottland eröffnet. Die DFB-Stars sind mittlerweile in München angekommen. Gegen 17.40 Uhr kam die Mannschaft am „INFINITY Hotel & Conference Resort“ in der bayerischen Landeshauptstadt an. Der Ablaufplan des heutigen Tages sieht ein gemeinsames Frühstück vor, danach folgt unter anderem eine Teambesprechung. Der deutsche Mannschaftsbus muss 19.25 Uhr am Stadion ankommen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vor den Spielen ein Ritual, wie er kürzlich gegenüber Johannes B. verriet: „Ich habe viele verrückte Rituale. Immer zwei Dosen Energy-Drink vorm Spiel, jetzt nur noch eine. Das ist immer der Gleiche, bis wir ein Spiel verlieren, dann wird er gewechselt. Der wird immer von Benni Glück eingekauft“, sagte er.

Urlauber stirbt durch Stromschlag im Whirlpool

Schock im Urlaubsparadies: Ein Tourist ist am Dienstag in einem Luxus-Resort in Mexiko im Whirlpool gestorben. Er hatte einen elektrischen Stromschlag erlitten, wie die Bild-Zeitung schreibt. Seine Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zeugen hatten versucht, dem Paar noch zu helfen – für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Eine GoFundMe-Kampagne wurde gestartet, um die Familie des Paares zu unterstützen. Mit Spenden soll der Leichnam nach Hause gebracht werden.

Irre Petition im Landtag: Knacki kämpft um Sex-Hefte hinter Gittern

Ein Häftling aus Sachsen hat ein ganz besonderes Anliegen: Er will erotische Hefte im Knast lesen! Damit müssen sich nun sogar die Behörden beschäftigen. Das erklärte der Petitionsausschuss des Sächsischen Landtags am Donnerstag in seiner Jahresbilanz. „Das Interesse am Petitionsverfahren ist erfreulicherweise ungebrochen. Themenschwerpunkte waren neben Kinderbetreuung, schulischer Bildung und der ärztlichen Versorgung vor allem das Verkehrswesen“, erklärte Ausschussvorsitzende Simone Lang laut der Bild.