News des Tages am 13.09.24

Die Nachrichten des Tages am 13.09.24

Nach Einsturz: Wird jetzt die historische Carolabrücke wieder aufgebaut?

Nach dem teilweisen Einsturz der Carolabrücke gibt es bereits Spekulationen, die Brücke komplett abzureißen und nach historischem Vorbild von 1895 wieder aufzubauen. „Jetzt muss man genau untersuchen, was den Brückenzug C zum Einsturz brachte. Dann lässt möglicherweise darauf schließen, ob die bereits sanierten Züge A und B der Brücke erhalten werden können oder abgerissen werden müssen“, sagt ein Insider in der Bild-Zeitung. Erst, wenn die anderen beiden Brückenzüge nicht zu retten sind, wird die Brücke abgerissen und neu aufgebaut. Brücken-Professor Reinhard Koettnitz von der TU Dresden: „Ein historischer Aufbau ist nicht mehr möglich, da heutzutage die Schifffahrtsrinne freigehalten werden muss.“

US-Wahlkampf: Trump will kein weiteres TV-Duell gegen Harris

Vor zwei Tagen standen sich die US-Präsidentschaftsbewerber Trump und Harris erstmals in einem TV-Duell gegenüber. Der Republikaner kündigte an, dass es kein weiteres geben wird. „Es wird keine dritte Debatte geben“, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Weiter schrieb Trump, dass Harris zuvor zwei Debatten-Termine ausgeschlagen habe. „Kamala sollte sich darauf konzentrieren, was sie in den letzten fast vier Jahren hätte tun sollen“, so Donald Trump weiter. Harris sagte während einer Wahlkampfveranstaltung: „Ich glaube, wir schulden es den Wählern, eine weitere Debatte abzuhalten.“

Falsche Pfifferlinge! Pilzsammler in Lebensgefahr

Die Pilzsaison beginnt – und gleich häufen sich wieder die lebensgefährlichen Verwechslungen. In Norwegen liegen mehrere Menschen in der Klinik, weil sie die falschen Pilze gesammelt haben. Sie waren davon überzeugt, Pfifferlinge gefunden zu haben. Stattdessen haben sie den hochgiftigen Spitzgebuckelten Raukopf gesammelt. Anne Cathrine Nyberg ist Abteilungsleiterin im Sørlandet-Krankenhaus und warnt nun davor: „Wir haben momentan eine Handvoll Patienten. Ihr Zustand ist sehr ernst, sie leiden unter Nierenversagen. Es kann sogar sein, dass sie nur noch durch eine Nieren-Transplantation gerettet werden können“, erklärte sie dem norwegischen Portal VG.