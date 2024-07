News des Tages am 12.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.07.24

Peinlicher Patzer: US-Präsident Joe Biden verwechselt Selenskyj mit Putin

Schon die TV-Debatte zwischen dem Ex-Präsidenten Donald Trump und dem amtierenden Präsidenten Joe Biden versetzt am 27. Juni viele Demokraten in Panik. Denn danach kamen Spekulationen über seinen Gesundheitszustand auf. Nun kam es zu einem nächsten peinlichen Patzer. Beim Nato-Gipfel spricht Joe Biden über den russischen Angriffskrieg und will dann an Selenskyj abgeben: „Nun übergebe ich das Wort an den Präsidenten der Ukraine, der ebenso viel Mut wie Entschlossenheit besitzt. Meine Damen und Herren: Präsident Putin.“ Immerhin merkt Joe Biden den Fehler schnell und korrigiert sich sofort.

Feuer in Kathedrale von Rouen ausgebrochen

Am Spitzturm der Kathedrale von Rouen im Norden Frankreichs ist ein Feuer ausgebrochen. Arbeiter hatten den Brand während Bauarbeiten entdeckt. Bisher ist völlig unklar, wie das Feuer ausbrechen konnte. Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten sofort an – die schwarze Rauchwolke war weit sichtbar. Es gibt keine Verletzten. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Die gotische Kirche in der Normandie ist eine der bekanntesten Kathedralen Frankreichs.

Wetterdienste warnen vor schweren Gewittern und Starkregen

Tief Elke ist abgezogen, aber Tief Frieda lässt es noch mehr krachen. An diesem Freitag drohen heftige Gewitter mit Starkregen – besonders betroffen sind der Osten und Westen der Republik. „Kräftige, blitzintensive Gewitter mit Hagel sind möglich“, schreibt wetter.de. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Vorabinformation herausgegeben: „Vor allem ab Freitagmittag muss bis in die Nacht zum Samstag hinein aus Südwesten mit örtlich teils schweren Gewittern und lokal heftigem Starkregen um 30 l/qm in einer Stunde oder um 50 l/qm in wenigen Stunden gerechnet werden. Zudem können räumlich eng begrenzt Böen bis 85 km/h (Bft 9) sowie Hagel mit Korngrößen um 2 cm auftreten.“