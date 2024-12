News des Tages am 11.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.12.24

Union macht weiter Druck bei Rückkehr von Syrern

Die Unionsfraktion fordert nach dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad einen schnellen Rückkehrplan für syrische Geflüchtete. Es müsse Reisebeihilfe und Startgeld für diejenigen Flüchtlinge geben, die freiwillig nach Syrien zurückkehren wollen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz von der CSU der Bild-Zeitung. Die FDP forderte die Bundesregierung unterdessen auf, schnell mit den neuen Machthabern in Syrien Kontakt aufzunehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich in der Debatte zurückhaltend geäußert. „Mein konkreter Plan ist erst mal, dass wir uns die Situation genau anschauen“, sagte der SPD-Politiker in den „Tagesthemen“.

Pilzsammler findet Leiche auf Mallorca

Auf Mallorca ist am Sonntag die mumifizierte Leiche eines Mannes gefunden worden. Offenbar ist er seit mehreren Monaten tot. Der Tote wurde in der Serra de Tramuntana, einem Gebirgszug im Nordwesten der Insel, gefunden. Laut der Mallorca Zeitung gehen die Ermittler der Guardia Civil davon aus, dass der Mann im Sommer starb. Denn der Mumifizierungsprozess war bereits lang und der Mann trug kurze Hosen und Sandalen. Der Mann soll um die 60 Jahre alt gewesen sein.

Verzweifelte Polizistin dreht Pornos – Job weg

Polizistin Shannon L. aus dem Bundesstaat US-Colorado hatte große Geldsorgen. Deshalb wirkte sie in Pornofilmen mit, um ihre Familie über Wasser zu halten. Das Problem: Ihrem Arbeitgeber erzählte sie nichts von ihrem lukrativen Nebenverdienst. Die Polizistin sagte gegenüber dem TV-Sender CBS, dass sie keinen anderen Ausweg sah, um die Schulden abzustottern. Später erfuhr ihr Arbeitgeber davon – nach 21 Jahren musste sie die Uniform ablegen. Sie habe ihren Job geliebt und sieht ein, falsch gehandelt zu haben. Sie hätte den Nebenjob anmelden und genehmigen lassen müssen, weiß sie.