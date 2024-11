News des Tages am 11.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.11.24

Union lehnt Scholz-Deal zu Neuwahlen ab

Die Union gibt sich völlig unbeeindruckt vom „Miosga“-Auftritt des Kanzlers! „Scholz sollte jetzt keine weiteren Nebelkerzen werfen, sondern zügig die Vertrauensfrage stellen“, sagt der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Dazu sind keine weiteren Absprachen notwendig. Bei diesem Verfahren liegt es allein am Kanzler, das Drama zu beenden und die Tür zum Neuanfang zu öffnen.“ Olaf Scholz hatte in der ARD-Sendung erklärt, mit der Bestimmung des Termins nichts mehr zu tun haben zu wollen. Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, erklärte dem Blatt: „Weil Scholz Angst vor den Wählern hat, werden die absurdesten Verzögerungstaktiken vom Stapel gelassen. Neueste Pointe: statt dem Kanzler sollen jetzt Mützenich und Merz die Vertrauensfrage stellen. Es ist eine groteske Zeitschinderei.“

Trump spricht mit Putin offenbar über Ukraine-Krieg

Noch im Wahlkampf versprach der künftige US-Präsident Trump, den Ukraine-Krieg schnell zu beenden. Nun gab es offenbar ein Telefonat mit Putin. Trumps Sprecher Steven Cheung wollte den Bericht auf Anfrage nicht bestätigen. Er kommentiere „Privatgespräche zwischen Präsident Trump und anderen Staats- und Regierungschefs nicht“, lässt er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP verlauten. „Er spricht zumindest über Frieden und nicht über Konfrontation. Er spricht nicht über seinen Wunsch, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen – das unterscheidet ihn von der jetzigen Regierung“, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow bereits am Wochenende gegenüber russischen Staatsmedien.

Passagier pinkelt in Flugzeuggang – dann rückt die Polizei an

Ein Passagier hat auf einem Ryanair-Flug in den Gang gepinkelt. Danach rückte die Polizei an und nahm den Mann sowie weitere Passagiere fest, wie der britische Mirror meldet. Die Maschine startete am 4. November um kurz nach 6 Uhr auf dem East Midlands Airport in Mittelengland. Ziel war die beliebte Kanareninsel Teneriffa. Einer der Fluggäste habe „in der Mitte des Ganges auf den Boden uriniert“, erklärte ein Insider. Die Crew verständigte daraufhin die spanische Polizei. „Die Besatzung des Fluges von East Midlands nach Teneriffa (4. November) hat die Polizei informiert, nachdem eine kleine Anzahl von Passagieren an Bord für Unruhe gesorgt hatte“, sagt Ryanair dem britischen Independent. „Die örtliche Polizei hat die Maschine bei der Ankunft am Flughafen Teneriffa bereits erwartet und diese Passagiere aus dem Flugzeug geführt“, heißt es weiter.