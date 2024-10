News des Tages am 11.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.10.24

Amok-Alarm in Krefeld: Polizei schießt Brandstifter nieder

Dramatische Szenen vor dem Krefelder „Cinemaxx“-Kino: Dort hat die Polizei einen Mann niedergeschossen. Dieser hatte zuvor mehrere Brandsätze gezündet. Danach wollte er in das Kino – als er in der Lobby auftauchte, setzten Beamte ihre Waffen ein. Ein Augenzeuge sah, wie der Täter einen Caritas-Bus anzündete: „Ich habe auf einmal was Lautes knallen gehört, mehrmals hintereinander. Ich bin raus, da war dieser Mann. Der hat die Scheiben eingeschlagen. Dann hatte er eine Flasche mit Benzin, hat es dann durch die kaputte Scheibe ins Innere geschüttet. Dann nahm er ein Taschentuch, zündete es an und warf es ins Auto“, berichtet Restaurant-Besitzer Ibrahim Schkeer in der Bild-Zeitung.

Hurrikan in den USA: Die wirtschaftlichen Schäden von „Milton“

Hurrikan „Milton“ hinterlässt auf seinem Weg durch Florida eine Spur der Zerstörung. Einer Schätzung der Analysten der Ratingagentur „Morningstar DBRS“ zufolge könnte sich die Versicherungsbranche mit Versicherungsschäden von 60 bis 100 Milliarden Dollar konfrontiert sehen. „Milton“ könnte damit einer der teuersten Hurrikans für die USA werden. Bislang führt Hurrikan „Katrina“ die Liste an: Im Jahr 2005 wurden Schäden in Höhe von 99,8 Milliarden Dollar verursacht.

Neonazi stürzt an Hitlers Lieblingsberg in den Tod

Einer der führenden Rechtsextremisten Bayerns ist an Hitlers Lieblingsberg in den Tod gestürzt! Der Neonazi ist bei einer Wanderung ums Leben gekommen, wie t-online meldet. Andreas M. aus Freising war einer der obersten Köpfe im bayerischen Landesverband der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“. M. war nach dem Absturz sofort tot.