News des Tages am 10.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.01.25

Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter in Los Angeles fest

Gleich mehrere Waldbrände bedrohen Millionen Menschen in der US-Metropole Los Angeles und den Vororten. Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte rund um die Uhr gegen die Flammen. Wurde das jüngste Feuer in Los Angeles absichtlich gelegt? Diesen Verdacht hat offenbar die Polizei. Denn die Ermittler haben eine Person wegen Brandstiftung festgenommen. Laut dem Fox-Moderator Elex Michaelson soll es sich um einen Obdachlosen um die 30 handeln. Unterdessen will Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis den Betroffenen der verheerenden Brände in Los Angeles unterstützen. „Mein Mann und ich und unsere Kinder haben eine Million Dollar aus unserer Familienstiftung zugesagt, um einen Fonds zur Unterstützung unserer großartigen Stadt und unseres Staates und der großartigen Menschen, die dort leben und lieben, zu starten“, teilte die 66-jährige Schauspielerin bei Instagram mit.

AfD will Arbeitslosengeld drastisch kürzen

Die AfD plant tiefe Einschnitte beim Arbeitslosengeld. „Die Dauer der Auszahlung des Arbeitslosengeldes sollte sich an die Arbeitszeit koppeln“, erklärte Alice Weidel im RTL-Interview. Im Wahlprogramm der Partei heißt es: „Grundsätzlich soll der Anspruch auf Arbeitslosengeld erst nach drei vollen Beitragsjahren eintreten und ist zunächst auf sechs Monate beschränkt. Für je zwei weitere Beitragsjahre erhöht sich der Anspruch um einen Monat.“ Bei der AfD müsste ein Arbeitsloser 39 Jahre lang beschäftigt gewesen sein, um zwei Jahre Arbeitslosengeld beziehen zu können – bevor sie anschließend in Bürgergeld fallen. Ausländer sollen laut der AfD kaum Sozialleistungen beziehen können. Zugleich will die AfD Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, Grundsteuer und Solidaritätszuschlag abschaffen.

Junge starb bei Magdeburg-Anschlag: Der kleine André (†9) findet endlich seine letzte Ruhe

Der Ausflug auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt endet für André (9) tödlich. Er starb, als Taleb A. mit seinem Wagen in die Menschenmenge raste. Nach langem Warten findet nun die Beerdigung des Jungen statt. Am Samstag, 18. Januar, trauern dann gleich zwei Orte um André: Um 11 Uhr beginnt ein Gottesdienst in Wolfenbüttel, wie RTL berichtet. Zeitgleich findet eine Trauerfeier in der katholischen Pfarrkirche in Floß statt. „Wir rechnen mit vielen Menschen und es wird ein emotionaler Tag“, sagt Annelie Gronauer vom Bestattungsunternehmen zu RTL. Und weiter: „Die Leute haben das gar nicht fassen können, die Bestürzung ist riesengroß.“