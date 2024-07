News des Tages am 08.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.07.24

Spanier kritisieren Bundestrainer: „Nagelsmann kann nicht verlieren“

Es war ein dramatisches Aus der deutschen Mannschaft gegen Spanien bei der Fußball-EM. Das Traurigste ist, dass eine Heim-EM in meiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, dass man Weltmeister wird, tut auch weh.“ Weiter erklärte er: „In der Verlängerung waren es mit Ausnahme der ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit fast nur wir, die wirklich gewinnen wollten.“ Spanische Medien haben Julian Nagelsmann kritisiert. Die Tageszeitung Marca bezeichnete ihn als schlechten Verlierer. „Nagelsmann kann nicht verlieren“ titelt auch die OK Diario.

Nach Stichwahl: Krawall-Nacht in Frankreich

Das Bündnis Neue Volksfront hat die Stichwahl in Frankreich gewonnen. Bei Kundgebungen nach der Parlamentswahl kam es in Paris und anderen Städten zu schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Um den Sieg des Linksbündnisses bei der vorgezogenen Wahl zu feiern, feierten tausende Anhänger in der französischen Hauptstadt. Dabei wurden mehrere Barrikaden in Brand gesetzt und auch Leuchtraketen wurden in den Himmel gefeuert. Auch in Lille in Nordfrankreich gerieten Linksradikale mit der Polizei einander.

Nach 30 Jahren: Rock-Legende Udo Lindenberg muss aus Hotel Atlantic raus

Das Hamburger Atlantic Hotel ist der Rückzugsort für Udo Lindenberg. Doch dort muss er wohl ausziehen – und das nach 30 Jahren. Der Grund ist simpel: Es stehen Renovierungsarbeiten an. „Der 115. Geburtstag des Hotel Atlantic Hamburg in diesem Jahr markiert gleichermaßen einen Meilenstein unserer erfolgreichen Geschichte und den Aufbruch in die Zukunft. Wir werden das Hotel Atlantic für Sie noch heller erstrahlen lassen. […] Ab Anfang 2025 und bis Mitte 2027 werden wir sukzessive alle 221 Zimmer und Suiten im Hotel Atlantic neu gestalten“, heißt es auf der Website des Hotels.