News des Tages am 05.12.24

Die Nachrichten des Tages am 05.12.24

Trotz Staatskrise! Südkorea-Präsident soll im Amt bleiben

Er löste eine handfeste Staatskrise aus – doch seine eigene Partei steht hinter ihm. Die Opposition hat am Donnerstag ein Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon Suk-yeol beantragt. „Dies ist ein unverzeihliches Verbrechen, eines, das nicht begnadigt werden kann“, sagte der Abgeordnete Kim Seung-won. Alle 108 Abgeordneten „werden geschlossen bleiben, um das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten abzulehnen“, sagte Fraktionschef Choo Kyung Ho laut Medienberichten. Südkoreas Präsident hatte das Kriegsrecht am Dienstag verhängt.

Regierung in Frankreich gestürzt

Ein Misstrauensvotum hat das Ende von Frankreichs Mitte-rechts-Regierung besiegelt – nach nur drei Monaten. Die Opposition stürzte Premier Barnier im Streit über einen Sparhaushalt. Abgeordnete aus dem rechten und dem linken Lager stimmten im Parlament gegen Barnier. Insgesamt 331 der 577 Abgeordneten entzogen dem Kabinett das Vertrauen. Die Regierung ist dann nur noch geschäftsführend im Amt. Präsident Macron muss einen neuen Premierminister ernennen.

Rentnerin 6 Stunden im Krankenwagen vergessen

Was für ein Albtraum: Eine hilflose Rentnerin (88) aus Brandenburg ist stundenlang in einem Krankentransporter gefangen – und das, war der Fahrer sturzbetrunken am Steuer eingeschlafen ist. Deshalb hat sie sogar die Beerdigung ihres Mannes verpasst. Keiner hatte davor gemerkt, dass der Mann im Vollrausch ist. „Um 2.42 Uhr in der Nacht zu Samstag wurden Kollegen gerufen. Zeugen hatten von einem stehenden Krankentransporter berichtet, dessen Fahrer betrunken sei. An Bord sei noch eine Patientin“, erklärte ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung. Ihre Enkelin sagt dem Blatt: „Meine Oma Waltraud lebt in einer Pflegeeinrichtung in Hennickendorf, gerade erst starb Opa. Beide waren 68 Jahre verheiratet. Vor wenigen Monaten erlitt sie einen Schlaganfall, seitdem kann sie nicht mehr sprechen, das Laufen ist nur mit Rollator möglich. Und dann lässt man sie schwer krank in einem Transporter liegen. Ich konnte es nicht glauben. Meine Oma war völlig traumatisiert und nicht in der Lage, zur Beerdigung zu gehen.“