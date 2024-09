News des Tages am 05.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.09.24

Berlin: Radfahrer wird Opfer von Rotlicht-Schießerei

In der Nacht zum Donnerstag gab es eine Schießerei im Berliner Stadtteil Schöneberg. Ein Mann (42) wurde tödlich verletzt, zwei weitere (44 und 42) schwer. Laut der Bild-Zeitung wurden die Schüsse aus einem BMW abgefeuert. Noch vor Ort haben Rettungskräfte versucht, den 42-Jährigen zu reanimieren – ohne Erfolg. Es soll sich um ein Zufallsopfer gehandelt haben. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, ist unklar. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

Unwetter überrollen den Norden Deutschlands!

Heftige Unwetter haben im Norden Deutschlands für Chaos gesorgt. Starkregen sorgt für Überschwemmungen und Unfälle auf den Autobahnen, Gewitter haben mehrere Bäume entwurzelt. In Bremen kamen 60 Liter Regen pro Quadratmeter runter – zahlreiche Keller und Wohnungen sind vollgelaufen. Auch in Oldenburg werden Straßen überschwemmt, die Feuerwehr muss im Landkreis zu mehr als 50 Einsätzen ausrücken. Auf der A27 sorgt ein umgestürzter Baum für einen Polizeieinsatz, wie RTL berichtet. Durch den Starkregen kommt es auf der A1 zu Aquaplaning und zahlreichen Verkehrsunfällen.

Er hackte sie in Stücke! Mann soll mindestens 118 Adler getötet haben

Ein Mann im Westen der USA soll bei der Tötung von mindestens 118 Adlern geholfen haben. Er soll sich an einem illegalen Wildtierhandelsring beteiligt haben und verkaufte die Federn und Körperteile der Tiere auf dem Schwarzmarkt. Das Gerichtsurteil gegen den Mann soll am 18. September verkündet werden. Ihm könnte eine hohe Strafe drohen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Strafe von 777.250 Dollar – 5.000 Dollar für jeden getöteten Adler und 1.750 Dollar für jeden Falken. Er habe die Tiere zudem nicht nur getötet, sondern „in Stücke gehackt“, um aus ihnen Profit zu schlagen, wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht.