News des Tages am 05.08.24

Die Nachrichten des Tages am 05.08.24

Zu viel Kot im Meer! Kroatien warnt Insel-Urlauber

Auf einer der beliebtesten Inseln in Kroatien gibt es gerade ein unangenehmes Problem. Die Adria am Traumstrand von Korčula ist derart verunreinigt, dass für Schwimmer eine Gesundheitsgefahr besteht. Bei einer Routinekontrolle in der Gemeinde Smokvica wurde eine hohe Konzentration von Kolibakterien entdeckt. Wenn die Keime in den Körper gelangen, bestehe eine Gesundheitsgefahr. Magen-Darm-Probleme wie Durchfall oder sogar Infektionen können die Folge sein. Deshalb wurde eine Warnung für den gesamten Küstenabschnitt herausgegeben. Die Insel Korčula ist eine der Lieblingsreiseziele in Kroatien. Eigentlich ist die Wasserqualität sehr gut – woher die Verschmutzung kommt, wird noch geklärt.

Drama beim Familienausflug! Junge (10) ertrinkt in schwedischem Freizeitpark

In einem Freizeitpark in Schweden ist ein zehnjähriger Junge in einem Schwimmbecken ertrunken. Ein Rettungsschwimmer hat versucht, den Jungen wiederzubeleben – ohne Erfolg. Am Ende kam jede Hilfe zu spät. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen – dort ist er jedoch verstorben. Wie es zu dem Unfall kam, ist ungewiss. Laut der Polizei gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Der Freizeitpark liegt in der Nähe der Kleinstadt Skara.

Booking.com soll Millionen-Strafe blechen

Das Urlaubs-Buchungsportal Booking.com soll in Spanien eine Millionen-Strafe zahlen. Die Wettbewerbsaufsicht (CNMC) verhängte am Dienstag ein Bußgeld in Höhe von 413 Millionen Euro gegen das Unternehmen. Der Vorwurf lautet „Missbrauch seiner beherrschenden Stellung“. Booking habe in den vergangenen fünf Jahren spanischen Hotels eine Reihe von „unlauteren Geschäftsbedingungen“ auferlegt. Das Unternehmen habe den Hotels damit geschadet. Booking.com ist in Europa Marktführer im Bereich der Online-Reisebuchungen mit einem Marktanteil von 60 Prozent.