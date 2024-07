News des Tages am 05.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.07.24

Ampel-Aus abgewendet: Einigung im Haushaltsstreit

Die Ampel-Spitzen haben sich im Streit um den Bundeshaushalt nach einer 15 Stunden langen Marathon-Sitzung geeinigt. Worauf sich die Ampel-Spitzen im Detail geeinigt haben, ist noch unklar. Das soll erst im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Bereits klar ist aber: Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Nach bisherigen Plänen will die Bundesregierung den Haushaltsentwurf am 17. Juli im Kabinett verabschieden.

Bundesbehörde reagiert auf Sommermärchen-Shitstorm: „Die Veröffentlichung war ein Fehler“

Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) erhitzt mit einer steilen These die Gemüter. Die Behörde hatte behauptet, dass das Sommermärchen 2006 mit Schuld am Rechtsruck in Deutschland habe. Daraufhin hagelte es Kritik – mittlerweile hat man das Video gelöscht. „Die Veröffentlichung war ein Fehler. Das Video entspricht inhaltlich und in der Umsetzung nicht den Qualitätsansprüchen der Bundeszentrale für politische Bildung“, sagte ein Sprecher gegenüber RTL. Weiter heißt es: „Wir haben die übrigen Videos der Serie „Politik raus aus den Stadien“ ebenfalls aus dem Netz genommen und werden diese einer kritischen Qualitätsprüfung unterziehen.“

EM 2024: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Spanien

Im EM-Viertelfinale trifft das DFB-Team heute auf Spanien. Julian Nagelsmann ist vor allem gespannt auf Spaniens Lamine Yamal. „Er hat noch nicht allzu viel Erfahrung auf diesem Niveau, wenn Dinge mal nicht funktionieren, oder wenn ein Gegenspieler auch mal härter zur Sache geht. Das werden wir sehen, wie er dann reagiert“, sagte der Bundestrainer über den 16-Jährigen vor dem EM-Viertelfinale. Anstoß ist um 18 Uhr – KUKKSI wird von der Fanmeile in Berlin sowie von der Playa de Palma in Spanien berichten.