News des Tages am 05.06.24

Die Nachrichten des Tages am 05.06.24

AfD-Politiker in Mannheim mit Messer angegriffen

In der baden-württembergischen Stadt ist ein AfD-Gemeinderats-Kandidat am späten Dienstagabend mit einem Messer angegriffen worden. Der Politiker sei verletzt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Der Vorfall ereignete sich um 22.45 Uhr in der Nähe eines Marktplatzes. „Wir sind erschrocken und bestürzt“, so der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier laut der Bild-Zeitung. Der AfD-Politiker wurde von insgesamt drei Personen angegriffen – zwei Täter sind auf der Flucht. Erst am 31. Mai ist es in Mannheim zu einer brutalen Messerattacke gekommen.

Bundesregierung will günstigen Wohnraum fördern

Überall fehlen Wohnungen – vor allem bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Mit der neuen Wohngemeinnützigkeit sollen bezahlbare Wohnungen gefördert werden. „Die Wohngemeinnützigkeit ist wieder da! Ich freue mich sehr darüber, dass es gelungen ist, dieses so wichtige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen“, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Soziale Unternehmen, Vereine und gemeinnützige Stiftungen könnten damit künftig vergünstigten Wohnraum bereitstellen.

Grenze zu Mexiko: Joe Biden verschärft Asylregeln im Alleingang

Eine Einigung mit den Republikanern gab es nicht – nun hat US-Präsident Joe Biden einen Alleingang gewagt und die Asylpolitik an der Grenze zu Mexiko verschärft. Es gelten künftig strengere Regeln für Migranten. Demnach ist es möglich, irregulär eingereiste Menschen ohne vorherige Bearbeitung ihrer Asylanträge abzuschieben. Diese Maßnahmen „werden uns helfen, die Kontrolle über unsere Grenzen zurückzugewinnen und die Ordnung im Asylverfahren wiederherzustellen“, sagte Joe Biden.