News des Tages am 04.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.12.24

Südkorea: Regierungskrise nach Verhängung des Kriegsrechts

Gegen den Präsidenten Südkoreas läuft ein Amtsenthebungsverfahren. Yoon Suk-yeol hatte das Kriegsrecht verhängt und sein Land in eine politische Krise gestürzt. Sechs oppositionelle Parteien haben ein Amtsenthebungsverfahren in Gang gesetzt. Das Parlament will am Donnerstag und Freitag darüber abstimmen. Die Umfragewerte des Präsidenten sind dramatisch in gesunken. Anfang der Woche lagen sie bei nur 19 Prozent. Yoon Suk-yeol ist auf die Unterstützung der Opposition angewiesen.

Gerichtsentscheidung in NRW: Schülerin darf nicht vollverschleiert in Unterricht

Eine Schülerin eines Berufskollegs in Düsseldorf darf den Unterricht nicht vollverschleiert besuchen. Das hat das Verwaltungsgericht in NRW beschlossen. Es lehnte damit den Antrag der 17-jährigen Schülerin und ihrer Eltern aus Nordrhein-Westfalen ab, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das Unterrichtskonzept der offenen Kommunikation erfordere eine freie Kommunikationsmöglichkeit zwischen Lehrern und Schülern sowie zwischen Schülern untereinander, heißt es in einer Begründung des Gerichts.

Passanten finden tote Frau auf Berliner Gehweg

In Berlin wurde eine tote Frau auf einem Gehweg entdeckt. Die 5. Mordkommission ermittelt seit Mittwochfrüh wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts im Bezirk Lichtenberg. Drei Notärzte und zwei Rettungswagen rückten in die Bernhard-Bästlein-Straße in den Ortsteil Berlin-Fennpfuhl an. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Weil es Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt, übernahm die 5. Mordkommission die Ermittlungen.