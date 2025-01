News des Tages am 03.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.01.25

CSU will Bleiberecht vom Einkommen abhängig machen

Die CSU macht Druck: Wenige Tage vor ihrer traditionellen Klausurtagung in Kloster Seeon präsentiert die Landesgruppe ein Migrations-Papier. Darin heißt es laut der Bild-Zeitung: Migranten dürfen dann bleiben, wenn sie ein Einkommen haben. „Wer dauerhaft in Deutschland leben will, muss für seinen Lebensunterhalt eigenständig sorgen und darf nicht auf Sozialleistungen angewiesen sein“, heißt es in dem Papier. Weitere Voraussetzung: „Wer dauerhaft bei uns leben möchte, muss auch dauerhaft Leistung erbringen und darf nicht dauerhaft Leistungen in Anspruch nehmen.“

Wie er „Katzenfrau“ Jocelyne Wildenstein (†84) die letzte Ehre erweisen will

„Katzenfrau“ Jocelyne Wildenstein ist an Silvester verstorben. Sie wurde 84 Jahre alt. Ihr Lebensgefährte hat jetzt verraten, wie er ihr die letzte Ehre erweisen will. 21 Jahre lang sind Jocelyne Wildenstein und Lloyd Klein ein Paar, seit 2017 verlobt. Zuletzt befand sich das Paar in Paris. „Wir hatten so eine tolle Zeit hier. Wir waren hier für drei Monate, haben gefeiert und Spaß gehabt, haben die Fashion Week besucht. (…) Alles war so perfekt“, sagt Mode-Designer Lloyd Klein im Interview mit RTL. Jocelyne Wildenstein hatte Paris geliebt – und genau deshalb will er sie dort beerdigen: „Sie hat viele Freunde in Paris. Und sie ist hier eine Berühmtheit, also werden viele Leute gerne kommen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.“

TV-Star Julian F.M. Stoeckel spricht sich für Böllerverbot aus

Dschungelcamp-Ikone Julian F.M. Stoeckel wurde in der Silvesternacht von Raketen beschossen. „Als wir die Party verlassen haben, überquerten wir eine Straße und ich sah gegenüber Jugendliche stehen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und plötzlich höre ich das Pfeifen von Raketen und sehe, wie zwei Raketen auf uns zugeschossen kamen“, sagt der TV-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Julian F.M. Stoeckel fordert ein Böllerverbot: „Es kann nicht sein, dass solche Böller überhaupt produziert werden. Ich finde ein Böllerverbot deshalb wichtig, damit nicht irgendwelche Leute Raketen oder Böller als Schusswaffen benutzen.“