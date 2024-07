News des Tages am 01.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 01.07.24

EM 2024: Deutschland muss im Viertelfinale gegen Spanien ran

Das wird eine schwere Herausforderung: Spanien hat das EM-Achtelfinale gegen Georgien mit 4:1 gewonnen und steht damit als Deutschlands Gegner im Viertelfinale fest. Die spanische Elf war deutlich überlegen. Angesichts der DFB-Elf als Gegner sagte der spanische Nachwuchsstar Nico Williams: „Das wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren, wir haben eine wunderbare Mannschaft.“ Das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien findet am 5. Juli 2024 um 18 Uhr statt.

Wahlbeben in Frankreich und Le-Pen-Schock für Präsident Emmanuel Macron

Das rechtsnationale Rassemblement National (RN) hat den Hochrechnungen zufolge die erste Runde der Parlamentswahlen klar für sich entschieden. Die Partei von Marine Le Pen kommt demnach auf 34 Prozent der Stimmen. Emmanuel Macron hat deshalb zu einem breiten Bündnis aufgerufen: „Angesichts des Rassemblement National ist es nötig, ein breites, demokratisches und republikanisches Bündnis für die zweite Wahlrunde zu bilden.“ Frankreich könnte in eine politische Dauerkrise rutschen. „Es konkretisiert sich die Gefahr, dass Frankreich sich in einer Situation ohne parlamentarische Mehrheit wiederfindet“, so Jacob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Übergriff in Chemnitz: Frau von 7 Syrern geschlagen und sexuell belästigt

Eine 21-Jährige saß in Chemnitz auf einer Wiese. Plötzlich tauchten mehrere Jugendliche im Stadtteil Gablenz auf und haben die Frau geschlagen. Danach versuchten die Angreifer ihr Opfer in eine Sackgasse zu ziehen und berührten sie mehrmals gegen ihren Willen unsittlich. „Die Frau wehrte sich lautstark und vehement gegen die Angreifer, weshalb ein Bekannter (22), welcher sich in einem nahegelegenen Garten aufhielt, auf den Angriff aufmerksam wurde“, sagte Polizei-Sprecherin Julia Köhler laut der Bild-Zeitung. Erst als Zeugen zur Hilfe kamen, ergriffen die Täter die Flucht. „Es handelt sich um syrische Staatsangehörige. Die fünf Personen wurden vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Die Kriminalpolizei Chemnitz hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs sowie der gefährlichen Körperverletzung übernommen“, so die Polizei.