Nach vier Jahren: Lady Gaga will neues Album veröffentlichen!

Fans warten gespannt auf neue Musik von Lady Gaga. Tatsächlich haben ihre Anhänger einen Grund zur Freude: Die Sängerin arbeitet derzeit intensiv an einem neuen Album.

Die letzte Veröffentlichung liegt lange zurück: Das Solo-Album „Chromatica“ wurde vor vier Jahren rausgebracht. Es ist schon länger bekannt, dass die Sängerin an neuen Songs arbeitet. Es wird womöglich schon bald musikalischen Nachschub von der „Just Dance“-Interpretin geben, wie sie jetzt selbst verriet.

„Ich arbeite an meinem neuen Album und bin jeden Tag im Studio. Und ich habe einfach die beste Zeit dabei. Verrückte Musik. Man merkt, dass wir auf einem guten Weg sind, wir warten nur noch darauf“, sagt Lady Gaga in einem Interview mit E! News. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin legt sich mächtig ins Zeug: „Entweder es passt oder es passt nicht. Also muss ich mich bis ans Limit pushen, bis ich fertig bin. Und wir wollen, dass es passt.“

Erst kürzlich verriet die Musikerin bereits in einem Interview mit Entertainment Tonight: „Ich habe die ganze Zeit an meiner neuen Musik gearbeitet und ich lebe und atme sie wirklich.“ Die Sängerin wird bei ihrer neuen Musik vermutlich auf Neues statt auf Altbewährtes setzen. „Sie ist völlig anders“, offenbarte sie.

Exklusive Ausschnitte im HBO-Special „Gaga Chromatica Ball“

Ein genaues Datum für das Release steht jedoch noch nicht fest. Bis dahin können die Fans die Wartezeit mit der HBO-Special „Gaga Chromatica Ball“ etwas verkürzen. Dort gibt es nämlich exklusive Ausschnitte von ihrem Auftritt im Dodger Stadium in Los Angeles im Jahr 2022. Zu dem Special sagte Lady Gaga selbst: „Ich bin wirklich stolz, nicht nur auf das fantastische kreative Team, das diese Show zusammengestellt hat, sondern auch auf die Fans. Ich bin so dankbar, dass ich die Fans habe, die ich habe. Ich konnte sehen, wie Monster auf der ganzen Welt tanzen und singen. Und ich bin wirklich begeistert davon, jedem die Möglichkeit zu geben, den Auftritt auf diese superdetaillierte Art und Weise hautnah miterleben zu können.“