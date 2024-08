Nach vereiteltem Wien-Terror: Wo verschanzt sich Taylor Swift?

Islamisten planten einen Terroranschlag auf die Konzerte von Taylor Swift in Wien. Die Auftritte wurden abgesagt – Fans rätseln nun, wo sich die Musikerin befindet.

Fans von Taylor Swift müssen stark sein: Aufgrund konkreter Pläne für einen Terroranschlag auf die Konzerte von Taylor Swift in Wien mussten die Auftritte abgesagt werden. „Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen“, teilten die Veranstalter mit.

„Die Situation rund um den offenbar geplanten Terroranschlag in Wien war sehr ernst. Dank der intensiven Zusammenarbeit unserer Polizei und dem neu aufgebauten DSN mit ausländischen Diensten konnte die Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert werden“, schrieb Österreichs Kanzler Karl Nehammer beim Kurznachrichtendienst X.

Taylor Swift ist nach geplanten Wien-Terror untergetaucht

Eine islamistische Terror-Zelle wollte so viele Menschen wie möglich töten – der österreichische Staatsschutz hat das Blutbad verhindert. Über die Wahnsinnstat wurde auf der ganzen Welt berichtet – eine hat sich jedoch noch nicht geäußert: Die US-Amerikanerin selbst. Fans rätseln, wo sich die Sängerin derzeit aufhalten könnte.

Angeblich soll sie im Wiener Rosewood residiert haben, wie die Bild-Zeitung meldet – offiziell bestätigt wurde diese Information allerdings nicht. Und auch gesehen wurde die Sängerin dort nicht. Möglich ist aber auch, dass Taylor Swift bereits heimlich nach London gereist ist. Trotz des geplanten Terroranschlages in Wien sollen in der britischen Metropole die Auftritte ihrer „Eras Tour“ stattfinden. Dort gibt sie gleich fünf Konzerte im berühmten Wembley-Stadion.

Und auch einen Blick in die sozialen Medien geben keine Antworten darauf, wo sich Taylor Swift derzeit befindet. Der reguläre Post thematisiert den Auftritt in Warschau. Von dem geplanten Wien-Terror gibt es bisher kein Wort – weder bei Instagram, TikTok oder auch bei X, wo Millionen Fans der Musikerin folgen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht für ihre Anhänger: Taylor Swift will „so schnell wie möglich“ nach Wien zurückkehren, wie eine Quelle in dem britischen Mirror berichtet.