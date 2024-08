Nach 13 Jahren: Martin Wernicke steigt bei „Berlin – Tag & Nacht“ aus!

13 Jahre lang spielte Martin Wernicke bei „Berlin – Tag & Nacht“ die Rolle des Basti. Doch nun ist Schluss: Bei Instagram hat der Darsteller überraschend seinen Ausstieg verkündet.

Martin Wernicke war in der Rolle des Sebastian „Basti“ Hauer zu sehen und wurde zum echten Publikumsliebling. Mittlerweile gehört er zu den Urgesteinen von „Berlin – Tag & Nacht“ – doch jetzt hat der Darsteller seinen Ausstieg aus der RTLZWEI-Serie verkündet. Bei Instagram hat er ein emotionales Video mit Zusammenschnitten aus der Soap hochgeladen.

„Wir werden uns an anderer Stelle wiedersehen“

„Wir werden uns an anderer Stelle wiedersehen. Versprochen“, schrieb der 44-Jährige. Den Clip hinterlegte er mit Europes Hit „The Final Countdown“. Er fügte die Hashtags „Das Ende“ und „Game over“ dazu. Dann teilt der BTN-Star noch nachdenkliche Zeilen: „Das was Sido da sagt … Manche Dinge kommen und manche Dinge gehen, doch die Zeit bleibt niemals stehen. Wenn du mit offen Augen in die Zukunft schaust, kommen meistens auch wundervolle Momente bei raus [sic].“

So reagieren die Fans auf den BTN-Ausstieg von Martin Wernicke

Die Fans sind enttäuscht darüber. „Du warst so ein toller Charakter und Schauspieler. Werde dich vermissen in deiner Rolle, die du wirklich so toll gespielt hast.“ „Basti als tragende Hauptrolle wird fehlen“, schreibt ein Fan in den Kommentaren. „Du wirst fehlen“ oder „Für mich warst du der witzigste und beste Schauspieler. Ich habe so viel gelacht, deinetwegen! Ohne dich als Basti fehlt auf jeden Fall was bei BTN“, heißt es in anderen Kommentaren.

Ein Comeback hat Martin Wernicke ausgeschlossen. Einige Fans geben die Hoffnung auf eine Rückkehr jedoch nicht auf: „Alles Gute für die Zukunft und deine Ziele, aber sag niemals nie, vielleicht sieht man dich doch noch einmal bei BTN, auch wenn du es aktuell nicht vorhast.“ Auch andere Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ melden sich zu Wort. „Will ich auch hoffen, dass deine Geschichte noch lange nicht auserzählt ist“, schrieb Krätze-Darsteller Marcel Neue. „Genieße den neuen Lebensabschnitt!“, meint Laura Maack, welche bei BTN die Rolle der Paula verkörperte.