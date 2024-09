Mit dieser geheimen Zutat wird jedes Fleisch absolut zart

Ob es sich um ein saftiges Steak, zarten Braten oder delikates Hähnchen handelt – die richtige Zubereitung macht den Unterschied. Doch wie bekommt man Fleisch besonders zart? Besonders auf eine geheime Zutat kommt es dabei an.

Das Fleisch soll im besten Fall butterzart sein. Nicht nur die Qualität, sondern auch die Zubereitung ist entscheidend. Schweine- oder Hühnerfleisch bleiben nach dem Braten meist zart – bei Rindfleisch kann das schon ganz anders aussehen. Ob klopfen, vorgaren oder marinieren – es ist einiges an Vorarbeit notwendig. Wenn man das Steak oder den Braten sehr zart haben will, muss man in der Küche viel Zeit investieren. Ein Hausmittel kann dabei wahre Wunder bewirken.

Geheim-Zutat Natron macht das Fleisch butterzart

Damit man ein perfektes Ergebnis erzielt, wird nur Wasser und Natron benötigt. Wenn man die Fleischstücke sehr zart haben will, gibt man Wasser und Natron in eine Schüssel. Pro 250 Gramm Fleisch nimmt man einen Teelöffel Natron auf 100 Milliliter Wasser. Das Fleisch gibt man dann rund 15 Minuten in eine Schüssel, wie RTL.de schreibt. Das Fleisch wird im Anschluss abgespült und dann ganz normal zubereitet.

Bei größeren Stücken geht man anders vor:

Auf das Fleisch wird Natron gestreut. Anschließend wird dieses auf der Oberfläche des Fleisches einmassiert. Danach gibt man die Fleischstücke rund drei bis vier Stunden in den Kühlschrank. Das Natron wird dann vom Fleisch abgespült. Dann würzt man die Stücke und bereitet diese wie üblich zu.

Auch die Auswahl des Fleischstückes ist entscheidend

Nicht jedes Stück Fleisch ist gleich zart. Bestimmte Fleischteile eignen sich besser für schnelle Zubereitungen, während andere von langsamer und schonender Behandlung profitieren. Die zartesten Fleischstücke stammen von Muskeln, die wenig beansprucht werden. Typische Beispiele sind das Filet oder Rinderlende. Stücke wie Nacken oder Schulter, die mehr Bewegung erfahren, sind zäher – sie können aber durch bestimmte Zubereitungsmethoden wunderbar zart werden.

Marinieren: Mehr als nur Geschmack

Marinieren kann die Struktur des Fleisches verändern – dadurch wird es auch zarter. Saure Bestandteile wie Zitronensaft, Essig oder Joghurt helfen dabei, das Bindegewebe aufzulösen. Diese Säuren zersetzen Kollagen, das für die Zähigkeit von Fleisch verantwortlich ist. Gleichzeitig können Enzyme aus bestimmten Zutaten wie Ananas oder Papaya die Proteine im Fleisch abbauen und es so zarter machen.

Ein unterschätzter Trick ist das Salzen

Ein oft unterschätzter Trick ist das rechtzeitige Salzen des Fleisches. Salzen vor dem Braten kann das Fleisch nicht nur geschmacklich veredeln, sondern auch zarter machen. Beim „Trockenpökeln“ zieht das Salz zunächst Wasser aus dem Fleisch, das dann nach und nach wieder aufgenommen wird, wodurch das Fleisch saftig und zart bleibt.

Niedrige Temperaturen beim Garen

Eine der sichersten Methoden, um zäheres Fleisch zart zu bekommen, ist langsames Garen bei niedriger Temperatur. Langsames Erhitzen bei Temperaturen um die 80 bis 120 °C sorgt dafür, dass das Fleisch besonders saftig und zart wird. Bei einer zu hohen Temperatur besteht die Gefahr, dass es verbrennt – und dann natürlich auch zäh und ungenießbar wird.