„Absolut furchtbar“: Schon beim ersten Gast von Helene Fischer ist der Frust riesig

Die Fans haben lange drauf gewartet: Das ZDF zeigte am ersten Weihnachtsfeiertag die „Helene Fischer Show“. Doch schon beim ersten Gast ist der Frust der Zuschauer riesig.

Aufgezeichnet wurde die Show am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf. Am 25. Dezember wurde die „Helene Fischer Show“ dann auch im ZDF ausgestrahlt. Die Schlagerqueen hat viele nationale sowie internationale Gäste eingeladen – so gaben sich unter anderem Robbie Williams, Giovanni Zarrella, Maite Kelly oder ihr Ex-Freund Florian Silbereisen die Ehre.

Zuschauer zerreißen Auftritt: „Fand’s live schon absolut furchtbar“

Die „Atemlos“-Interpretin trat zu Beginn in ihrer Show auch mit Marianne Rosenberg auf. Doch dieses Duett kam bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an. Zahlreiche User haben sich im Netz über den Gesang von Marianne Rosenberg beschwert. „Das Playback von Marianne Rosenberg könnte zumindest ein wenig nach ihr klingen“, schreibt ein Fan beim Kurznachrichtendienst X. Ein Zuschauer, welcher offenbar vor Ort war, schreibt: „Fand’s live schon absolut furchtbar.“

„Wenn man die Augen zu macht, stellt man sich nicht Marianne Rosenberg unter diese Stimme vor“, heißt es in einem anderen Post. „Noch mehr Playback und gleich taucht Kiwi auf der Bühne auf“, scherzt ein anderer Zuschauer. Das ist eine Anspielung auf Andrea Kiewel, denn im ZDF-„Fernsehgarten“ kommt ausschließlich Playback zum Einsatz. „Masterclass im schlechten Playback“, fällt ein weiterer Nutzer ein vernichtendes Urteil.

„Helene hätte das ein paar Tonlagen tiefer singen sollen!“

Kritik gab es aber auch an Helene Fischer – besonders beim Auftritt mit Robbie Williams machte die Schlagersängerin laut den Usern im Netz eher eine schlechte Figur. „Diese Musicalstimme von der Fischer ruiniert echt jeden Song. Armer Robbie Williams“, meint ein Zuschauer. „Warum muss die Helene überall ihre Stimme dazugeben?? Wir wollen ROBBIE hören!“, so ein weiterer Nutzer. Kritik gab es vor allem auch an ihrem Gesang: „Helene hätte das ein paar Tonlagen tiefer singen sollen!“ Ein anderer Zuschauer findet ebenfalls deutliche Worte: „Jedes Jahr singt die Fischer mindestens ein Lied kaputt.“