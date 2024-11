Florian Silbereisen & Helene Fischer: Gibt es ein Wiedersehen an Weihnachten?

Florian Silbereisen moderiert auch dieses Jahr wieder das „Adventsfest der 100.000 Lichter“. In der Show soll laut dem MDR ein Überraschungsgast dabei sein – seitdem brodelt die Gerüchteküche im Netz.

Am 30. November ist es wieder so weit: Florian Silbereisen feiert live in der ARD das „Adventsfest der 100.000 Lichter“. In der Sendung werden wieder zahlreiche Schlager-Stars dabei sein. Nach einer Ankündigung des MDR brodelt die Gerüchteküche: Ist in der Show etwa auch Helene Fischer dabei?

Einige Stars sind bereits bekannt, welche beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ dabei sein werden – dazu zählen etwa Andrea Berg, Inka Bause, Semino Rossi. Rolf Zuckowski, DJ Ötzi, Ross Antony, Ella Endlich und Andy Borg. Eine Meldung des MDR lässt die Fans aufhorchen: „Außerdem bereitet sich ein ganz besonderer Überraschungsgast auf einen ganz besonderen Überraschungsauftritt vor …“, kündigte der Sender an.

Ist Helene Fischer beim „Adventsfest“ von Florian Silbereisen dabei?

Ob es sich bei dem Überraschungsgast um Helene Fischer handelt? Zumindest spekulieren darüber die Fans. Die Schlagersängerin hat erst kürzlich ein Kinderlieder-Album veröffentlicht und würde daher perfekt in die Sendung passen. Zuletzt war Helene Fischer im TV weniger präsent – die Musikerin trat jedoch in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ an und wird auch wieder ihre Weihnachtsshow im ZDF präsentieren.

Mit ihrem Kinderlieder-Album betrat Helene Fischer für sich ganz neue Wege. Es war für sie schon immer ein großer Herzenswunsch, ein Album für die Kleinsten rauszubringen. Die Platte sorgt bei den Fans jedoch für gemischte Reaktionen. Zahlreiche Fans wünschen sich, dass die Sängerin zu ihrem alten Stil zurückkehrt. „Meine Meinung: Bleib bitte bei den Liedern, die du vorher gemacht hast. Kinderlieder passen nicht zu dir“ oder „Helene, ich bin großer Fan von dir. Kinderlieder passen aber irgendwie nicht zu dir. Ist meine persönliche Meinung“, schreiben die User in den sozialen Netzwerken.

In der Vergangenheit war Helene Fischer ein gern gesehener Gast in den Shows von Florian Silbereisen. Die Beziehung zwischen den beiden ist im Jahr 2018 zerbrochen – jedoch verbindet die beiden Schlager-Größen eine enge Freundschaft. Ob Helene Fischer wirklich in der Adventsfest-Show dabei sein wird, zeigt sich noch – die Fans würden sich darüber jedoch freuen.