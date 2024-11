Show-Überraschung: Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder vereint!

Helene Fischer und Florian Silbereisen waren das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Nun kommt es zum Wiedersehen zwischen den beiden – die Schlagerqueen tritt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf.

Die beiden Schlagergrößen sind heute gute Freunde. Helene Fischer tritt zudem immer mal wieder in den Shows von Florian Silbereisen auf – in den vergangenen Jahren sind die Besuche in seinen Shows jedoch seltener geworden. Zuletzt war Helene Fischer bei „Schlagerchampions“ im Januar 2024 dabei. Beim „Adventfest“ stand die Schlagersängerin zuletzt in den Jahren 2015 und 2016 auf der Bühne. Nun kommt es in der Show zum großen Wiedersehen.

Der MDR hatte vor einigen Tagen einen Überraschungsgast angekündigt. Schnell spekulierten die Fans, ob es sich dabei um Helene Fischer handeln könnte. Und die Fans scheinen damit richtigzuliegen. Denn laut Informationen der Bild-Zeitung tritt die Schlagersängerin heute tatsächlich beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf.

Dort soll Helene Fischer sogar Songs von ihrem neuen Kinderalbum zum Besten geben, wie das Blatt weiter schreibt. Die Platte liegt der Sängerin sehr am Herzen. „Das Projekt kommt für meine Fans wahrscheinlich ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist es schon lange ein Herzenswunsch von mir, Musik für Kinder zu machen. Es ist somit der logische nächste Schritt in meiner Karriere“, erklärte die Musikerin. Unter den 25 Neuaufnahmen befinden sich unter anderem „Hoppe, Hoppe Reiter“, „Weißt Du wie viel Sternlein stehen“ oder „Wie schön, dass Du geboren bist“.

Auch diese Schlagerstars sind beim „Adventsfest“ dabei

Beim „Adventfest der 100.000 Lichter“ treten die Schlagergrößen der Republik auf der Bühne auf. Unter anderem sind Andrea Berg, DJ Ötzi, Ella Endlich, Ross Antony, Inka Bause, Andy Borg, Semino Rossi und Rolf Zuckowski dabei. Auch TV-Legende Thomas Gottschalk ist am Samstag dabei. Neben den Musikauftritten liest nämlich traditionell immer ein Promi eine Adventsgeschichte vor.

„Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ zeigt das Erste am Samstag um 20.15 Uhr.