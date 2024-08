Mit diesen Zahnputz-Fehlern werden die Zähne gelb statt weiß

Kaffee, Tee, Wein und Rauchen verfärbt unsere Zähne – das ist durchaus bekannt. Aber auch das Zähneputzen kann die Zähne gelb statt weiß färben – und zwar dann, wenn man einige Fehler begeht.

Zahnbelag, Lebensmittel und mehr: Die Ursachen für gelbe Zahnverfärbungen sind vielfältig. Auch Genussmittel wie Nikotin, Koffein oder Wein können für Verfärbungen sorgen. Die Zahnhygiene sorgt dafür, dass die Zähne weiß bleiben – doch durch das falsche Putzen erreicht man genau das Gegenteil: Die Beißerchen werden gelb. Laut einem Experten sollte man unbedingt einige Fehler beim Zähneputzen vermeiden.

Bei zu starkem Schrubben geht der Zahnschmelz verloren – das sorgt für gelbe Zähne

Zahnarzt Dr. Tristan Peh aus Singapur hat in einem Video in den sozialen Netzwerken erklärt, dass durch das falsche Zähneputzen die Zähne gelb, statt weiß werden. Das passiere vor allem durch starkes Schrubben, da dabei der Zahnschmelz verloren geht. Auch ein deutscher Experte hat sich dazu zu Wort gemeldet. „Der Kollege aus Singapur hat nicht ganz Unrecht, dass man durch zu starkes Zähneputzen – das Schrubben – den Zahn schädigen kann. Grundsätzlich ist das so, dass mehrere Faktoren miteinfließen“, meint Mediziner Jens Vogel in einem Interview mit RTL.

Und warum werden die Beißerchen bei zu starkem Schrubben überhaupt gelb? Dazu hat Jens Vogel eine Erklärung: „Man schrubbt auf einer Linie und putzt ganze Zahngruppen ab – anstatt jeden einzelnen Zahn vorsichtig zu putzen. Unter dem Zahnschmelz liegt das natürlich gelbe Dentin. Wenn der Zahnschmelz weggeputzt ist, kann es halt zu dieser leicht gelblichen Färbung kommen. Umso stärker der Defekt ist, umso mehr liegt das Dentin frei. Umso mehr wird der Zahn gelb.“ Bis der Fall eintritt, können jedoch mehrere Jahre vergehen. Der Experte sagt weiter: „Das heißt, wenn sich zum Beispiel eine harte Zahnbürste benutzen, kann das zusätzlich zum Abtragen des Zahnschmelzes führen.“ Eine mittelharte Zahnbürste sei sinnvoll.

Auch die Zahnpasta ist entscheidend

Nicht nur ein starkes Schrubben können negative Auswirkungen auf die Zähne haben, sondern es ist sind auch noch weitere Faktoren entscheidend: „Auf der anderen Seite muss auch die Zahnpasta richtig gewählt werden: Wenn man eine zu stark abtragende Zahnpasta verwendet, wo zu große Putzkörper enthalten sind, kann das zusätzlich dazu zu einer Schädigung führen.“

Bei der Zahncreme sollte der RDA-Wert laut dem Experten zwischen 35 und 50 liegen – dieser steht auf der Verpackung. Damit nichts schiefgeht, sind eine vernünftige Zahnbürste, Zahnpasta sowie die Technik beim Zähneputzen entscheidend – so bleiben die Beißerchen auch weiß und verfärben sich nicht gelb.