„Die Simpsons“: Darum sind die Figuren gelb

„Die Simpsons“ laufen seit mehr als 30 Jahren im TV und haben ganze Generationen geprägt. Über 30 Staffeln wurden bisher produziert. Erstmals wurde die Serie 1989 ausgestrahlt und gehört noch bis heute zum festen Bestandteil des täglichen Programms. Aber warum sind die Figuren eigentlich gelb? KUKKSI klärt auf, was wirklich dahintersteckt.

Jeder von uns hat schon „Die Simpsons“ gesehen. Kein Wunder: Sie zählt zu den beliebtesten Zeichentrickserien überhaupt. Man hat sich einfach daran gewöhnt, dass die Bewohner von Springfield gelb sind. Aber wenn man mal so darüber nachdenkt, dann muss es ja irgendeinen Grund dafür geben – oder nicht? Genau deshalb gibt es unzählige Theorien darüber. Doch jetzt klärt der Macher der Serie auf und widerlegt eine der größten Theorien.

Wikipedia-Theorie wurde widerlegt

Natürlich gibt es dazu schon unzählige Mythen im Netz, weshalb die Zeichentrickfiguren gelb sind. So wurde auf Wikipedia ein Artikel veröffentlicht, indem darin stand, dass die Bewohner nur gelb seien, weil keine andere Farbe zur Verfügung stand. Doch dieser Mythos wurde jetzt von den Machern selbst widerlegt. Das Buch „Springfield Confidental: Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing for The Simpsons“ ist von einem der Serienautoren. Darin verrät er das echte Geheimnis hinter der gelben Farbe.

Macher klären auf – darum sind die „Simpsons“ gelb

Die Theorie, dass es nur gelbe Farbe gegeben haben soll, ist also widerlegt worden? Der Autor Mike Reiss verrät, dass es einen völlig anderen Grund habe. Weil Bart, Lisa und Maggie keinen klaren Haaransatz haben, hätte man sich ganz bewusst diese Farbe ausgewählt. Daraufhin haben sich die Macher dafür entschieden, die Figuren einfach komplett gelb zu zeichnen. Sie seien „ein bisschen Haut und ein bisschen Haar“, schreibt Reiss in seinem Buch. Damit ist gemeint, dass man gelbe Farbe bei der Hautfarbe, aber auch bei Haarfarbe, verwenden könne und deshalb einfach die kompletten Figuren gelb gezeichnet wurden.