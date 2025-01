Maurice Dziwak: Schwer kranke Mutter reist mit ins Dschungelcamp

Maurice Dziwak gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Trotz einer schweren Krankheit begleitet ihm seine Mutter nach Australien.

Für Maurice Dziwak geht ein Traum wahr: Er zieht ins Dschungelcamp ein! Dabei wird er von keiner Geringeren begleitet als von seiner Mutter Anja. Was bislang bisher nicht klar war: Die Reise wird eine extreme Herausforderung. Denn sie hat eine schwere Lungenkrankheit.

Mutter von Maurice Dziwak hat eine schwere Lungenkrankheit

„Ich habe COPD, Asthma, ein Lungenemphysem und Osteoporose. Lange Strecken fallen mir schwer, und es gibt Momente, in denen mir die Luft wegbleibt“, erklärt seine Mutter gegenüber der Bild-Zeitung kurz vor dem Abflug nach Australien. Für ihren Sohn nimmt sie den Flug von 21 Stunden mit Zwischenstopp in Singapur jedoch auf sich.

„Wenn der Arzt ‚nein‘ gesagt hätte, wäre mein Mann mitgeflogen“

Maurice Dziwak und seine Mutter haben sich intensiv auf die Reise vorbereitet. Medikamente, Inhalatoren und alle notwendigen Hilfsmittel sind eingepackt. „Wenn der Arzt ‚nein‘ gesagt hätte, wäre mein Mann mitgeflogen. Aber ich wollte unbedingt mit – es ist ein Traum, den wir immer geteilt haben“, erklärt Anja.

Und wie sieht Maurice Dziwak das? „Ohne meine Eltern wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Meine Mama hat mich immer unterstützt, bei jeder Show und jedem Casting. Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Auch ich werde das so mit meinem Sohn so machen, immer für ihn da sein“, so der Dschungelcamp-Kandidat. Kritische Stimmen bezüglich der Reise ignoriert der Reality-TV-Star: „Es zeigt doch Stärke, dass sie trotz allem mitkommt. Sie unterstützt mich. Dafür bin ich so dankbar.“

Der 26-Jährige freut sich riesig auf das Dschungelcamp. Jedoch dürfte vor allem das Essen für die bekannte Persönlichkeit eine Herausforderung werden. „Ich kann kein Fleisch mit Fett essen. Wie soll ich da denn Hoden oder Penisse essen?“, sagt er im Interview mit RTL. Abseits der Kameras hat Maurice Dziwak sein persönliches Glück gefunden. Er ist glücklich vergeben und wurde Vater.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.