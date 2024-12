Maurice Dziwak ist im Dschungelcamp 2025 auf Krawall aus

Maurice Dziwak gehört zum Cast der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Der Realitystar ist auf Krawall aus und macht seinen Mitcampern schon jetzt eine heftige Ansage.

Der 26-Jährige hat schon in zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen. Nun will Maurice Dziwak das Dschungelcamp aufmischen. Ein Problem dürfte für die bekannte Persönlichkeit das Essen in Down Under werden. „Ich kann kein Fleisch mit Fett essen. Wie soll ich da denn Hoden oder Penisse essen?“, sagt der TV-Star im Interview mit RTL.

„Wer mir in den Weg kommt, den muss ich aufessen“

Seinen Mitcampern macht er nun eine heftige Ansage. „Der Löwe ist am Start […] wer mir in den Weg kommt, den muss ich aufessen“, so der 26-Jährige. Frieden im Dschungelcamp? Fehlanzeige! Maurice Dziwak ist auf Krawall aus: „Ich hoffe, da ist ein Mensch, mit dem ich nicht klarkomme, dann zeige ich dem, wo es richtig langgeht.“

Die größte Herausforderung ist es für Maurice Dziwak, dass er seine Familie längere Zeit nicht sieht – vor allem seine Freundin Leandra nicht, welche ein Kind erwartet. „Ein Tag kommt einem da vor wie eine Woche“, so der 26-Jährige. Und weiter: „Vor allem unser kleines Wunder und meine Frau nicht zu sehen, das ist natürlich sehr schade.“

Bei Instagram hat Leandra geschildert, dass es mit der Geburt jederzeit losgehen könnte. Deshalb haben einige Fans sich kritisch geäußert, dass er seine Familie alleine lassen würde. Das will Maurice Dziwak nicht auf sich sitzen lassen und hat sich bei Instagram in einem Statement dazu geäußert: „Ich lasse meine Familie nicht allein, denn ihre Familie steht komplett hinter uns, meine Familie steht hinter uns, und die werden für meine Frau sorgen.“

Mit dem Dschungelcamp geht für Maurice Dziwak ein Traum in Erfüllung. Die Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sei für ihn etwas Besonderes: „Das ist alles unvorstellbar. Für mich bedeutet das sehr viel. […] Für mich geht einfach ein Traum in Erfüllung“, erklärte er gegenüber RTL.