Luca Meixner stirbt mit 22 Jahren: Furchtbarer Todesfall erschüttert den Amateurfußball

Große Trauer beim SSC Reutlingen: Mittelfeldspieler Luca Meixner ist im Alter von nur 22 Jahren gestorben. Laut Medienberichten wurde er tot in seinem Bett gefunden.

Schreckliche Nachrichten von einem ehemaligen Zweitligisten! Im Alter von nur 22 Jahren ist Luca Meixner verstorben, wie der SSC Reutlingen mitteilte. Der Mittelfeldspieler sei demnach bereits am 27. Dezember 2024 „unerwartet verstorben“, heißt es in einem Statement bei Instagram.

„Am vergangenen Wochenende erreichte uns die schreckliche Nachricht“

„Am vergangenen Wochenende erreichte uns die schreckliche Nachricht, dass unser Spieler Luca Meixner am Freitag, den 27.12. im Alter von 22 Jahren unerwartet verstorben ist. Die gesamte SSV-Familie ist zutiefst bestürzt und fassungslos. Seine Mannschaftskameraden, alle Gremien und Mitarbeitenden trauern mit Lucas Hinterbliebenen und unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern“, schreibt der ehemalige Zweitliga-Club.

Der Mittelfeldspieler wurde tot im Bett gefunden

„Wir bitten, die Privatsphäre von Lucas Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren“, heißt es in dem Statement weiter. Laut dem Reutlinger General-Anzeiger wurde Luca Meixner tot in seinem Bett gefunden – nähere Details zur Todesursache gibt es jedoch nicht. Kurz nach der schrecklichen Nachricht versammelten sich Reutlinger Fußballfans am Stadion an der Kreuzeiche, um Luca Meixner zu gedenken. „Ruhe in Frieden, Luca“, stand auf einem Banner.

Luca Meixner wechselte damals vom TSV Sondelfingen zum SSV Reutlingen und schaffte es von der U19 in die erste Mannschaft. In rund 100 Spielen (Oberliga und Pokal) stand er für den ehemaligen Zweitliga-Klub auf dem Platz. Auf 22 Einsätze kam er in der laufenden Saison. Am 7. Dezember 2024 stand er noch beim 1:1 im Heimspiel gegen Balingen in der Startelf. Nur 20 Tage später endet sein Leben in jungen Jahren auf tragische Weise.