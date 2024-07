Lost Places auf Mallorca: Vergessene Bunker auf der Balearen-Insel

Palma ist regelrecht unterhöhlt von Luftschutzkellern. Und auch in anderen Teilen der Balearen-Insel sind neben traumhaften Stränden zahlreiche Bunker vorhanden.

Von 1936 bis 1939 tobte ein blutiger Bürgerkrieg in Spanien – dieser galt auch als Auftakt zum Zweiten Weltkrieg. Tausende Soldaten kamen damals ums Leben. Der Krieg drohte auch Mallorca zu erreichen – dann wurden zahlreiche Bunker errichtet. Da dort keine Bomben fielen, kamen diese glücklicherweise nicht zum Einsatz, gerieten aber deshalb in Vergessenheit und gelten heute als Lost Places auf der Insel.

Mehr als 130 Schutzräume in Palma

Am Kloster Monjas d’es Pla de na Tesa wurde vor einigen Jahren ein Schutzraum entdeckt, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Als ein unterirdisches Müllsammelsystem in Pòrtol in Marratxí angelegt werden sollte, sind Bauarbeiter ebenfalls auf einen Bunker gestoßen. 130 derartiger Luftschutzbunker wurden nach Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs in den Jahren 1936 und 1937 allein in Palma gebaut.

Bunker gibt es auch am berühmten Strand Es Trenc

Es Trenc ist einer der schönsten und naturbelassenen Strände mit türkisblauem Wasser, feinem Sand und einer wilden Dünenlandschaft. Auch hier sind solche Bunker vorhanden. Die Schutzräume am Es Trenc waren mit Sand und künstlichen Dünen getarnt. Diese sind übrigens nicht nur historisch interessant, sondern auch künstlich. Denn im Jahr 2017 wurden sie von einem Kollektiv aus Madrid mit weißen und schwarzen Farben bemalt.

Am Strand des kleinen Ortes Colonia de Sant Jordi befinden sich einige, meist baugleiche Bunker. Einige sind zugänglich, andere verschlossen. In der Nähe der Traumbuchten von Portals Vells, an den Küsten entlang zum Leuchtturm „Faro de Cala Figuera“, befindet sich ein gesamtes Bunkerareal. Die verfallene Anlage diente Anfang des 20. Jahrhunderts um 1914 als Verteidigungsanlage der Bucht von Palma (Batterie Cala Figuera). Es ist still und finster – etwas Mut gehört dazu, diesen Lost Place auf Mallorca zu besuchen.

Einige Bunker werden auf dem Immobilienmarkt angeboten

Auf dem Immobilienmarkt auf Mallorca werden manchmal kuriose Sachen angeboten: Eine ehemalige Militärbasis am Kap Blanc im Süden der Insel stand im Jahr 2022 zum Verkauf, wie das Mallorca Magazin berichtet. Die Ex-Basis befindet sich unweit von der bei Touristen beliebten Cala Pi. Zu dem Komplex zählt auch ein 200 Quadratmeter großer Bunker sowie ein mittelalterlicher Wehrturm. Und Meerblick gibt es inklusive obendrauf. Und auch ein Bunker mit Privatküste in Llucmajor wurde laut KUKKSI-Recherchen auf dem Immobilienmarkt angeboten – die Fläche beträgt 2.535 Quadratmeter und dafür werden knapp 4 Millionen Euro fällig.