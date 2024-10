„Keine Ahnung, schwanger halt“: Erwartet „Armes Deutschland“-Angelique ein weiteres Baby?

Die arbeitslose Angelique aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ ist erst ihrem Ehemann Mike fremdgegangen und anschließend zu ihrem Ex gezogen – mit ihm hat sie prompt ein zweites Kind gezeugt.

Angelique und Mike haben mit Eheproblemen zu kämpfen. Eigentlich sollte der 25-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung in Pirmasens ausziehen. Dann zog die 20-Jährige jedoch zu ihrem Ex-Freund und begann mit ihm sogar eine Beziehung – danach folgte die Trennung und wohnte dann dennoch weiter bei ihm.

In Pirmasens gehen Mike und Angelique seit vier Wochen getrennte Wege. Auslöser für die Trennung war Angeliques Ex-Freund, bei dem die 20-Jährige mittlerweile wohnt. An einer Fortführung der Ehe mit Mike hat Angelique kein Interesse. Einzig für den gemeinsamen Sohn Louis (1) kommt die junge Mutter zu Besuch und bringt aufregende Neuigkeiten mit. Ein Schwangerschaftstest soll Klarheit bringen: Wird die Arbeitslose bald wieder Mutter?

Wandert Mike wieder in den Knast?

„Drei Jahre Beziehung, drei Jahre alles gut, Kind gezeugt, heiraten und dann mich betrügen jeden Tag“, ärgert sich Mike in „Armes Deutschland“. Angelique kann das nicht nachvollziehen: „Ich habe Gefühle für meinen Ex. Wenn er es nicht versteht, kann ich nix dafür.“ Laut der 20-Jährigen kam es zum Eklat: „Da hat er mich an die Wand gebatscht. Das hat mir weh gemacht.“ Sie habe Mike dann wegen Körperverletzung bei der Polizei angezeigt. Im schlimmsten Fall könnte der 25-Jährige sogar in den Knast kommen, da er wegen Drogenhandels noch einen Monat auf Bewährung ist.

Derzeit wechseln sich die Eltern ab, um sich um Luis zu kümmern. Aufgrund der ganzen Streitigkeiten ist Mike dem Alkohol verfallen: „Es gibt Tage und Nächte, wo ich durchtrinke, morgens aufstehe und weitertrinke.“ Als Angelique die Wohnung betritt, haben sich die beiden nichts zu sagen. Mike erwähnte jedoch, dass ihr Sohn „vollgesch***en“ gewesen sei.

Und dann gibt es gleich ein weiteres Problem: Angelique ist mit ihrer Periode längst überfällig. Dann macht sie ein Urintest am Esstisch – auf diesem erscheinen zwei Striche. Für die 20-Jährige heißt es dann: „Keine Ahnung, schwanger halt.“ Wie es um den Zoff mit Mike weitergeht, will Angelique „spontan“ entscheiden.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland“ immer dienstags um 20:15 Uhr.