Erschreckende Szenen bei „Armes Deutschland“: Angelique könnte schwanger sein – und zündet sich eine Zigarette an

„Armes Deutschland“-Protagonistin Angelique glaubt, dass sie schwanger sei. Wenn sie ein Kind erwartet, dann von ihrem Ex-Freund. Dennoch zündet sie sich eine Zigarette ein. Zahlreiche Zuschauer fordern nun Konsequenzen.

Seit Wochen gehen Mike und Angelique getrennte Wege. Auslöser für die Trennung war der Ex-Freund von Angelique, bei dem die 20-Jährige mittlerweile wohnt. „Drei Jahre Beziehung, drei Jahre alles gut, Kind gezeugt, heiraten und dann mich betrügen jeden Tag“, ärgert sich Mike in „Armes Deutschland“. Angelique kann das nicht nachvollziehen: „Ich habe Gefühle für meinen Ex. Wenn er es nicht versteht, kann ich nix dafür.“

Angelique berichtet in der RTLZWEI-Sozialdoku, dass sie möglicherweise wieder schwanger sei – jedoch nicht von Mike, sondern von ihrem Ex-Freund. „Ich vermute, dass ich schwanger bin. Meine Periode ist überfällig, ich habe auch schon Symptome wie Brustspannen, nächtliche Toilettengänge, Müdigkeit, Schlappheit. Deswegen vermute ich stark, dass ich schwanger bin“, so die „Armes Deutschland“-Protagonistin.

Angelique vermutet, schwanger zu sein – und zündet sich erstmal eine Zigarette an

Geplant war das Kind nicht. Zum Thema Verhütung sagt die 20-Jährige: „Also wir haben verhütet, aber beim ersten und zweiten Mal haben wir halt nicht verhütet. Wir waren halt so in unserer Libido drin. Da denkt man jetzt nicht direkt an Kondome.“ Vor der Apotheke, wo sie ihren Schwangerschaftstest kaufen will, zündet sich Angelique erstmal eine Zigarette an. „Viele sagen, das ist nicht gut. […] Aber ich achte auf mich, und nicht auf andere, was die sagen. Ich habe bei Louis auch geraucht, und der ist kerngesund“, so Angelique. Das stimmt jedoch nur bedingt: Denn ihr erstes Kind Louis leidet an schwerer Neurodermitis und Allergien.

Zuschauer fordern Konsequenzen

Der Schwangerschaftstest bestätigt: Angelique erwartet das nächste Baby. Die Zuschauer zeigen sich fassungslos – besonders aufgrund ihres Zigarettenkonsums. „Ich hab bei Louis in der Schwangerschaft geraucht und er ist kerngesund‘. Da könnte man heulen, ehrlich“, schreiben User unter einem YouTube-Clip laut derwesten.de. Ein anderer Zuschauer fordert: „Mutter/Kind-Heim inkl. Entgiftung und Therapie. Der TV-Sender sollte schnellstens alle erforderlichen Schritte einleiten.“

