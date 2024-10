„Sollten zur Arbeit getreten werden“: „Armes Deutschland“-Fans sauer über Mike und Angelique

Mike und Angelique gehören zu den Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“. Zuletzt lief es bei dem Paar nicht rund: Die 20-Jährige wurde von ihrem Ex-Freund schwanger und auch das Jobcenter kürzt ihnen das Geld. Fans der Sendung gehen nun auf die Barrikaden.

Mike und Angelique aus „Armes Deutschland“ polarisieren und sorgen für viel Gesprächsstoff im Netz – sie sind das Paar, über welches wohl am heftigsten diskutiert wird. Die beiden haben ein Kind und leben von Sozialleistungen – zudem haben sie in ihrer Beziehung zahlreiche Probleme.

Zwischen den beiden gab es einen heftigen Zoff – Angelique hat sich daraufhin auf ihren Ex-Freund eingelassen und wurde sogar schwanger. Später beendete sie die Affäre und kehrte zu Mike zurück – die beiden wollen es nochmal miteinander versuchen. Das Paar steht jedoch vor einem finanziellen Problem: Mike hatte mit Arbeitslosengeld I und Bürgergeld zu viele Leistungen vom Jobcenter bezogen. Die Behörde greift nun durch und will einen großen Teil des Geldes streichen.

„Wir haben vom Jobcenter eine Kürzung bekommen“

„Wir haben vom Jobcenter eine Kürzung bekommen“, erklärt die „Armes Deutschland“-Protagonistin. „Also mir war schon bewusst, dass wir viel Geld bekommen, zu viel, aber ich habe nichts gesagt, weil es deren Problem ist“, meint Mike. Die Behörde will den beiden künftig 1.200 Euro weniger zahlen.

Mitleid können die beiden nicht erwarten – ganz im Gegenteil. Die Fans gehen wegen des Paares im Netz auf die Barrikaden. „Da kommt mir echt die Galle hoch. Ich reiße mir so den Allerwertesten auf. Mindestlohn, bekomme keine Unterstützung, kann mir grad mal die Warmmiete leisten und lebe von meinen Überstunden. Menschen, die das System so ausnutzen, sollten zur Arbeit getreten werden. Nur die, die es so ausnutzen“, schimpft ein Fan laut dem Portal derwesten bei YouTube.

„Nicht zu arbeiten ist für mich angenehmer“

Die User fordern, die Gelder für Mike und Angelique einfach komplett zu streichen. „Da gibt es nur einen Satz, der alles löst: Alles streichen, alles kürzen“, meint ein Nutzer. In einem weiteren Kommentar heißt es: „Es ist niemals das Problem des Amts, es ist immer deins.“ Zum Thema Arbeit haben die beiden eine ungewöhnliche Einstellung: „Nicht zu arbeiten ist für mich angenehmer, weil ich nicht aufstehen muss und mich morgens nicht abhetzen muss, dass ich meinen Bus bekomme“, hat Mike damals bei „Armes Deutschland“ verlauten lassen.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland“ immer dienstags um 20:15 Uhr.