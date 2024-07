Influencerin Tatyana Ozolina stirbt mit 38 Jahren bei Unfall

Als MotoTanya machte sich Tatyana Ozolina auf ihren Social-Media-Kanälen einen Namen. Bei den Fans herrscht blankes Entsetzen: Die russische Influencerin ist mit nur 38 Jahren verstorben.

Tatyana Ozolina versorgte ihre Community in den sozialen Netzwerken immer wieder mit Updates aus ihrem Alltag. Sie präsentierte sich gerne auf dem Motorrad und wurde „Russlands schönste Bikerin“ genannt. Auf YouTube hatte die Influencerin mehr als zwei Millionen Abonnenten, bei TikTok sogar fünf Millionen Follower.

Tatyana Ozolina hatte einen schweren Unfall

Der Web-Star unternahm eine Reise in die Türkei – davon postete sie zuletzt auch zahlreiche Bilder. Doch nun war die 38-Jährige in einen Unfall verwickelt – dieser hatte tödliche Folgen: Die Influencerin ist an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Mit ihrem Motorrad war sie zwischen Mugla und Bodrum im Südwesten der Türkei unterwegs. Auf der Strecke verlor Tatyana Ozolina die Kontrolle über ihre Maschine, wie The Sun meldet. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, ist sie verstorben.

Der letzte Instagram-Beitrag von Tatyana Ozolina zeigte sie an der griechisch-türkischen Grenze. Auch Griechenland wollte sie bereisen – jedoch wurde ihr die Einreise in die Europäische Union verwehrt. „Ich bin traurig, dass ich nicht in Europa fahren kann, aber nicht zu sehr, weil ich wusste, dass das passieren kann. Also geht es weiter, um die schöne, warme und gastfreundliche Türkei zu erobern“, schrieb Tatyana Ozolina zuletzt bei Instagram.

In einem Abschieds-Statement sagte Andrei Ivanov, Leiter der russischen „MotoMoscow Association“: „MotoTanya ist nicht mehr bei uns, sie hatte ein helles und schönes Leben, Millionen von Menschen folgten ihr. Vielleicht gibt es keinen einzigen Motorradfahrer im Land, dem Tatyana gleichgültig war. Sie wurde verehrt, beneidet, bewundert, kopiert, als Top-Bloggerin ausgezeichnet und gleichzeitig diskutiert und verleumdet. Jetzt bleibt nur noch ihre Erinnerung. Schlaf gut.“ Zahlreiche Fans sprachen den Angehörigen ihr Beileid in den Kommentaren aus.